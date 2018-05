H καυτή τετράδα της Peugeot

Τα γαλλικά μοντέλα θεωρούνται –και δικαιολογημένα- συνώνυμα της άνεσης. Ωστόσο η Peugeot έχει κατορθώσει να παντρέψει με μοναδικό τρόπο αυτή την ιδιότητα με μία τρομερή αγωνιστική παράδοση, μεταξύ άλλων στο WRC και στο Ράλι Ντακάρ.

Αυτό το αγωνιστικό DNA διαποτίζει τέσσερα επίκαιρα μοντέλα της μάρκας με σήμα το λιοντάρι: To Peugeot 208 GTi, το Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport, το Peugeot 308 GT και το Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport. Και τα τέσσερα προσφέρουν –καθένα με τον δικό του τρόπο-υψηλές επιδόσεις, κορυφαία αίσθηση οδήγησης και μοναδικό στυλ. Aς δούμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Peugeot 208 GTi

To νέο Peugeot 208 GTi εκπροσωπεί πανάξια τη μάρκα στον τομέα της σπορ τεχνογνωσίας, εφοδιάζεται με turbo βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων με 208 ίππους ισχύ, 300 Nm μέγιστη ροπή στρέψης και μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων. Οι τιμές του ξεκινούν από 20.900 ευρώ και θεωρούνται εξαιρετικά λογικές για ένα superminiμε τόσο έντονα σπορ χαρακτηριστικά, στον εξοπλισμό του οποίου προβλέπεται και το αποκλειστικό i-Cockpit.

Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport

Το σκληροπυρηνικό σπορ μοντέλο ξεχωρίζει αισθητικά χάρη στην εντυπωσιακή διχρωμία του αμαξώματός του, που είναι χαμηλωμένο κατά 10 χιλιοστά. Διαθέτει επίσης διπλή εξάτμιση, ιδιαίτερες ζάντες 18 ιντσών και φαρδύτερα μετατρόχια, ενώ το σαλόνι του διακρίνεται για τον ριζοσπαστικό σχεδιασμό του. Εδώ κυριαρχούν χρωματικοί συνδυασμοί σε μαύρο και κόκκινο και ξεχωρίζουν τα σπορ καθίσματα τύπου μπάκετ με επένδυση αλκαντάρα. Ο turbo βενζινοκινητήρας των 1,6 λίτρων με τους 208 ίππους εκτοξεύει το Peugeot 208 GTi by PS από στάση έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,5’’, ενώ οι σπορ αναρτήσεις και τα δυνατά φρένα της Brembo εγγυούνται απόλαυση και ασφάλεια με τιμές εκκίνησης από 26.700 ευρώ.

Peugeot 308 GT

Δυναμικό, αποκλειστικά σε χρώμα Magnetic blue, το Peugeot 308 GT μαγνητίζει τα βλέμματα, από όπου περνάει. Το λιονταράκι της γαλλικής μάρκας ξεχωρίζει με πληθώρα σπορτίφ αισθητικών πινελιών εξωτερικά, ενώ και ο σχεδιασμός της καμπίνας του φέρει την υπογραφή της αγωνιστικής κληρονομιάς της Peugeot. Κυκλοφορεί σε βενζινοκίνητη εκδοχή 1,6 λίτρων με 205 ίππους και τιμές από 32.000 ευρώ.

Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport

Το κορυφαίο μοντέλο στην γκάμα GTi της Peugeot είναι το 308 GTi by PS. Ο μοναδικός σχεδιασμός του, το κάνει να ξεχωρίζει αμέσως από τις υπόλοιπες εκδόσεις στην γκάμα. Η διχρωμία του αμαξώματος, μαζί με τις δύο απολήξεις της εξάτμισης στο πίσω μέρος και τις 19άρες ζάντες αλουμινίου, «φωνάζουν» τη διαφορετικότητά του. Ο turbo βενζινοκινητήρας των 1.6 λίτρων έχει κορυφαία ισχύ 270 ίππων και η εμπειρία ολοκληρώνεται από την «πολεμική» οδική συμπεριφορά του! Να αναφέρουμε, ότι στον εμπρός άξονα υπάρχει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen και η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 6,0 δευτερόλεπτα! Οι τιμές του, ξεκινούν από τις 41.000€.