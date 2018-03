VW up! GTI! Το GTI των… νεαρών!

Σύνδεση με το παρελθόν επιχειρεί η Volkswagen προσδίδοντας στο up! τα χαρακτηριστικά GTI, τα οποία έχουν συνδέσει την παρουσία τους σε ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στην ιστορία της φίρμας, το VW Golf GTI. Επειδή οι εποχές είναι πολύ διαφορετικές σε σχέση με το 1976 που παρουσιάστηκε το Golf στην πιο σπορτίφ του έκδοση, το VW up! GTI αποτελεί κάτι αντίστοιχο. Τουλάχιστον σε διαστάσεις, ιπποδύναμη και διάθεση.

Με το VW up! GTI επιχειρείται στην ουσία μια προσέγγιση σε ένα αντίστοιχα νεανικό κοινό με αυτό στο οποίο ήδη απευθύνεται το μοντέλο, ωστόσο με κάπως διαφορετικές ανησυχίες και αναζητήσεις από το αυτοκίνητο. Έτσι οι 115 ίπποι από τον τρικύλινδρο κινητήρα του ενός λίτρου σε συνδυασμό με την ρυθμισμένη ανάρτηση, ώστε να διατηρεί την άνεση, αλλά να προσφέρει παράλληλα σπορ στήσιμο, είναι χαρακτηριστικά που κάνουν το up! GTI πιο ελκυστικό για εκείνους που θέλουν και λίγο περισσότερη οδηγική απόλαυση.

Επιπλέον είναι και τα αισθητικά στοιχεία που διαφοροποιούν το… ντοπαρισμένο up! σε σχέση με το απλό. Μπροστά ξεχωρίζει μία κόκκινη ρίγα που διατρέχει τη μάσκα, φυσικά με το λογότυπο GTI. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό κοινό γνώρισμα των σύγχρονων GTI η τυπική κυψελοειδούς σχήματος γρίλια στη μάσκα σε ματ μαύρο. Στο πλάι, το up! GTI κοσμείται από διπλές λωρίδες που διατρέχουν το προφίλ του. Οι πόρτες των πορτμπαγκάζ σε όλα τα up! είναι σε μαύρο χρώμα. Αυτή η λεπτομέρεια αυτόματα παραπέμπει στο χρώμα του πρώτου Golf GTI. Συνδυάζεται με σκούρα πλαϊνά κρύσταλλα, ενώ στο πάνω μέρος της υπάρχει ένα επανασχεδιασμένο σπόιλερ, μεγαλύτερο σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις up! για να διασφαλίζει αυξημένο κάθετο αεροδυναμικό φορτίο στον πίσω άξονα και να βελτιστοποιεί την ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες.

Εσωτερικά, πέρα από τα λογότυπα GTI, έχουμε το κλασικό υφασμάτινο σκωτσέζικο μοτίβο με τις λευκές και κόκκινες λωρίδες να εναλλάσσονται σε ένα μαύρο φόντο, ενώ η ίδια εικόνα έχει αποτυπωθεί και στις κεντρικές περιοχές των επενδύσεων στα καθίσματα. Τα εξωτερικά μέρη των καθισμάτων είναι μαύρα. Τα λογότυπα GTI κοσμούν τις λαβές των θυρών, ένα ειδικό λογότυπο βρίσκεται στον επιλογέα ταχυτήτων, όπως και στο πολυλειτουργικό τιμόνι με την κόκκινη ραφή και το μεγάλο λογότυπο στην κάθετη ακτίνα. Η λαβή του χειρόφρενου είναι και αυτή επενδυμένη με δέρμα ενώ η οροφή επίσης είναι ιδιαίτερη, σε σπορ μαύρο χρώμα.

Τo VW up! GTI είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή 15.620€ για την τρίθυρη έκδοση και 15.990€ για την πεντάθυρη.