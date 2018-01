Mε το νέο VW up! GTI στο Μονακό (vid)

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το VW Up! GTI σε ένα video!

Εχουν περάσει 42 ολόκληρα χρόνια από την παρουσίαση του πρώτου GTI made by Volkswagen το 1976. Τότε φορούσε το αμάξωμα του Golf πρώτης γενιάς και είχε ταράξει για τα καλά τα νερά της μικρομεσαίας κατηγορίας με μία απλή, αλλά ιδιοφυή συνταγή με κύρια συστατικά την υψηλή απόδοση του κινητήρα και το χαμηλό βάρος του αυτοκινήτου. Πρόκειται για έναν συνδυασμό, που παρέμεινε επί της ουσίας αναλλοίωτος για όλα τα καθαρόαιμα GTI στο πέρασμα του χρόνου και αποδείχθηκε λίρα εκατό για τη Volkswagen.

Γι αυτό και δεν αποτελεί έκπληξη η απόφαση της γερμανικής μάρκας να περάσει το DNA της οικογένειας των GTI και στο μικρότερο μοντέλο της, δηλαδή το Up. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εφοδίασε το VW Up GTI με τον γνωστό τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα του ενός λίτρου, που αποδίδει 115 ίππους και φροντίζει σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος των 1.070 κιλών για σπιρτόζες επιταχύνσεις της τάξης των 8,8 δευτερολέπτων για τα 0 – 100 χλμ./ώρα. Η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 197 χλμ./ώρα, ενώ η οδηγική ευχαρίστηση βρίσκεται σε πρώτο πλάνο χάρη στο χαμήλωμα του αμαξώματος κατά 15 χιλιοστά και τις σφιχτότερες αναρτήσεις, αν και το μινιμαλιστικό GTI της VW παραμένει σε κάθε περίπτωση άνετο στον δρόμο.

Στο εξωτερικό του αμαξώματος κάνουν τη διαφορά τα λογότυπα GTI, οι κόκκινες δαγκάνες των φρένων, τα φιμέ πίσω τζάμια και η αεροτομή οροφής. Μέσα στο τετραθέσιο μοντελάκι σε υποδέχονται παραδοσιακές καρό επενδύσεις, διακοσμητικές λεπτομέρειες από χρώμιο και δέρμα, ο χαρακτηριστικός λεβιές ταχυτήτων με χάραξη GTI και η αναμονή USB για σύνδεση με το smartphone σας ώστε να «παίζει» εκείνο το ρόλο της οθόνης εμφανίζοντας τα συστήματα του αυτοκινήτου και τις πληροφορίες.

Οι χώροι είναι πολύ καλοί για τα δεδομένα της μικρής κατηγορίας, με τον όγκο του πορτ-μπαγκάζ να ξεκινά από τα 251 λίτρα και να μπορεί να επεκταθεί έως τα 960 με την αναδίπλωση των διαιρούμενων πίσω καθισμάτων.

Με το γρηγορότερο Up παραγωγής προσφέρει η Volkswagen την ευκαιρία σε ένα νεανικό κοινό, να βιώσει την εμπειρία και την αίσθηση ενός GTI σε προσιτές τιμές. Το Up GTI εγγυάται οδηγική απόλαυση σε αφθονία και αν ξεκινούν όντως οι τιμές του στη χώρα μας από περίπου 16.000 ευρώ, όπως μας ανέφερε η ελληνική αντιπροσωπεία, τότε θεωρούμε την επιτυχία του εξασφαλισμένη. Περισσότερα τον Φεβρουάριο, οπότε θα γίνει το λανσάρισμα του γρήγορου γερμανικού μίνι στη χώρα μας.