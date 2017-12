Γιατί μας εντυπωσίασε το νέο Dacia Duster (pics & vid)

Σε κάθε περίπτωση που οδηγούμε για πρώτη φορά ένα αυτοκίνητο σε πρώτη πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια δημοσιογραφική παρουσίαση, προσπαθούμε να είμαστε συγκρατημένοι όσον αφορά –κυρίως- τη θετική μας κριτική. Βλέπετε οι συνθήκες στο εξωτερικό και οι εκδόσεις που οδηγούμε πολλές φορές «κρύβουν» ελαττώματα ή και τονίζουν. Πάντα, η τελική αξιολόγηση πρέπει να γίνεται επί ελληνικού εδάφους.

Οι Γάλλοι, έχοντας πάρει την απόφαση να παρουσιάσουν για πρώτη φορά το νέο Dacia Duster στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αττική, μας έδωσαν τη δυνατότητα να είμαστε πιο κατηγορηματικοί στις κρίσεις μας, αλλά και μας εντυπωσίασαν ευχάριστα τόσο με την εξέλιξη του αυτοκινήτου, όσο και με την εκδήλωση που ετοίμασαν.

Αυτή η επιτυχία τους μάλιστα πιστώνεται και στην προβολή της Ελλάδας, καθώς οι ξένοι δημοσιογράφοι έχουν τις καλύτερες εικόνες της ούτως ή άλλως μαγευτικής ακτογραμμής της Αττικής.

Ευτυχώς οι Γάλλοι έκαναν εξαιρετική δουλειά όχι μόνο σε επίπεδο παρουσίασης, αλλά και εξέλιξης του νέου Dacia Duster. Το ήδη best value for money μοντέλο της προηγούμενης γενιάς, μπορεί πλέον να κοιτά στα μάτια τον ανταγωνισμό ανεξαρτήτως τιμής. Εκεί που στο παρελθόν «ανεχόσουν» το υψηλό επίπεδο θορύβου, την κακή εργονομία και τη μέτρια αντιληπτή ποιότητα των πλαστικών, λόγω της χαμηλής τιμής, πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες.

Το Duster ήταν αισθητικά πολύ πετυχημένο και πλέον έγινε ακόμα πιο δυναμικό και σύγχρονο εξωτερικά, ενώ το εσωτερικό του, σε σχέση με αυτό της προηγούμενης γενιάς, το χωρίζει μια αιωνιότητα. Το νέο έχει σύγχρονη σχεδίαση, πολύ καλή εργονομία, τυπική αλλά απόλυτα αποδεκτή ποιότητα πλαστικών και η οικονομία έχει γίνει σε σημεία δευτερεύουσας σημασίας που δεν ενοχλούν –για παράδειγμα το παράθυρο του συνοδηγού δεν έχει αυτόματη λειτουργία.

Αυτό που παρατηρήσαμε άμεσα οδηγώντας το αυτοκίνητο σε γνωστές μας διαδρομές εντός Αττικής, είναι η τεράστια βελτίωση στο επίπεδο της ποιότητας κύλισης και του θορύβου. Άλλο, κυριολεκτικά, αυτοκίνητο. Την ίδια στιγμή το μεταβλητής υποβοήθησης τιμόνι και η βελτίωση των καθισμάτων, αναβαθμίζουν εκθετικά την άνεση του οδηγού και καθιστούν το νέο Duster πολύ ευχάριστο στην οδήγηση.

Το γεγονός του εκπολιτισμού του μοντέλου, ευτυχώς δεν έχει αποβεί εις βάρος του σκληροτράχηλου χαρακτήρα του και των εκτός δρόμου δυνατοτήτων του. Με 21 πόντους απόσταση αμαξώματος από το έδαφος, ακόμα και η έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς, που κυρίως οδηγήσαμε, διαθέτει τη δυνατότητα να πάει πολύ μακριά σε οποιοδήποτε δρόμο εκτός ασφάλτου. Ταυτόχρονα, σχεδόν όλες οι εκδόσεις κινητήρων συνδυάζονται με μετάδοση της κίνησης στους τέσσερις τροχούς, οπότε ο υποψήφιος αγοραστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αυτό που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του.

Οι χώροι στο εσωτερικό του Duster ήταν πάντα ένα από τα πλεονεκτήματά του και παραμένουν το δυνατό του σημείο. Παρότι οι εξωτερικές διαστάσεις παραμένουν ως είχαν, με συμπαγές μήκος 4,341 μέτρων και μεγάλο πλάτος των 1,8 μέτρων, πέντε επιβάτες μεταφέρονται άνετα, ενώ ο όγκος του χώρου αποσκευών ξεκινά από τα 445 λίτρα (411 στην 4Χ4 έκδοση) και μπορεί να φτάσει έως και τα1.478 με την πτώση της πλάτης των πίσω καθισμάτων.

Ο εξοπλισμός όλων των εκδόσεων είναι από επαρκής έως και πλήρης, με πιο ξεχωριστό στοιχείο τις προαιρετικές τέσσερις κάμερες της έκδοσης 4X4, που δίνουν τη δυνατότητα στον οδηγό να έχει μια εποπτική άποψη για το συμβαίνει γύρω από το αυτοκίνητο, χωρίς να χρειάζεται να κατέβει. Πέρα από την ασφάλεια σε δύσκολα εκτός δρόμου περάσματα, αυτό το σύστημα εξασφαλίζει και πολύ εύκολο παρκάρισμα, ακόμα και στα στενότερα σημεία.

Από άποψη ασφάλειας το νέο Renault Duster έρχεται με ενισχυμένο αμάξωμα, έξι αερόσακους στο βασικό του εξοπλισμό και προεντατήρες με σύστημα περιορισμού φορτίου τόσο στις εμπρός, όσο και στις δύο εξωτερικές πίσω ζώνες. Στάνταρ είναι το σύστημα ελέγχου ευστάθειας ESC, ενώ προαιρετικό είναι το σύστημα προειδοποίησης οχήματος στη νεκρή γωνία των εξωτερικών καθρεφτών καθώς και το αυτόματο σύστημα κατάβασης (hill descent control) στις εκδόσεις 4Χ4.

Οι κινητήρες της νέας γενιάς του Duster παραμένουν τα σύγχρονα και οικονομικά σύνολα βενζίνης των 1.6 λίτρων με ατμοσφαιρική τροφοδοσία και ισχύ 115 ίππων, καθώς και ο 1.2 tCe με ισχύ 125 ίππων. Στη γκάμα των diesel το σύνολο των 1.5 λίτρων έρχεται σε εκδόσεις 90 και 110 ίππων. Εκτός από τον κινητήρα των 1.6 λίτρων βενζίνης που διαθέτει κιβώτιο 5 σχέσεων, όλοι οι υπόλοιποι συνδυάζονται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Ο diesel των 110 ίππων, διατίθεται και με αυτόματο 6 σχέσεων. Όπως αναφέραμε ήδη, η μετάδοση σε όλους τους τροχούς είναι διαθέσιμη με όλους τους άλλους κινητήρες, εκτός του diesel των 90 ίππων.

Το νέο Dacia Duster, θα έρθει στη χώρα μας στις αρχές Φεβρουαρίου 2018, σε τιμές πολύ κοντινές με αυτές του απερχόμενου μοντέλου, οι οποίες όμως ακόμα δεν έχουν καθοριστεί από την ελληνική αντιπροσωπεία. Οι μικρές αυξήσεις, που πιθανώς να υπάρξουν σε μερικές εκδόσεις, σίγουρα δεν θα είναι ανάλογες με τη μεγάλη βελτίωση του μοντέλου σε όλους τους τομείς.