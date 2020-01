«Αγρότης» γίνεται ο Βιν Ντίζελ στο Fast & Furious 9 (vid) 

Ακόμη και ο Ντομινίκ Τορέτο μπορεί να αλλάξει, στο πέρασμα των χρόνων! Ο πρωταγωνιστής του Fast & Furious, δείχνει ότι πλέον βρίσκεται σε ένα εντελώς διαφορετικό στάδιο στη ζωή του. Άφησε πίσω του τις κόντρες, τις ληστείες και γενικότερα, τις βρωμοδουλειές και ζει ήσυχα στην επαρχία, με τη γυναίκα του, Μισέλ Ροντρίγκεζ και τον γιο του, Μπράιαν.

Φυσικά ο ρόλος αυτός θα αλλάξει κάποια στιγμή μέσα στο Fast and Furious 9 που έρχεται, όμως περισσότερες λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε και το μόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι ένα σύντομο τρέιλερ. Στην ταινία θα επιστρέψει η αδερφή του Τορέτο, Μία, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Βιν Ντίζελ και ήδη γνωρίζουμε, ότι θα εμφανιστεί ο Τζον Σίνα!

Μετά από δύο ταινίες, επιστρέφει και ο Τζάστιν Λιν, ο σκηνοθέτης των μεγαλύτερων επιτυχιών του Fast and Furious καθώς έχει επιμεληθεί ταινίες όπως το Tokyo Drift, το Fast and Furious 4 και άλλα. Θυμίζουμε, ότι το Fast and Furious 9 θα ξεκινήσει να προβάλλεται στη μεγάλη οθόνη από τις 8 Απριλίου του 2020, οπότε σύντομα θα ξεκινήσουν να έρχονται και περισσότερα trailer!