Πώς ο James Bond «μπλέχτηκε» στη σχεδίαση του Tesla Cybertruck;

Η ιστορία πίσω από το Tesla Cybertruck και την ιδιαίτερη αισθητική του, ξεκινά πολύ πριν το αυτοκίνητο συλληφθεί ως ιδέα. Για την ακρίβεια, βρίσκεται κάπου στο 1989, όταν ένα ζευγάρι «έκανε την τύχη του» στη Νέα Υόρκη! Σε μια τυφλή δημοπρασία, όπου πληρώνεις κάτι που δεν γνωρίζεις τι είναι, το ζευγάρι έδωσε κάπου στα 100 δολάρια και πήρε ένα κουτί, μέσα στο οποίο βρισκόταν η «υποβρύχια» Lotus Esprit του James Bond στην ταινία "The Spy Who Loved Me".

Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν οκτώ Esprit για χάρη του James Bond, η συγκεκριμένη που πήρε το ζευγάρι όμως, ήταν η μοναδική που έκανε τα υποβρύχια γυρίσματα. Συνοδευόταν μάλιστα από ένα πιστοποιητικό χαρτί που επιβεβαίωνε όλα τα παραπάνω, από την εταιρεία παραγωγής των ταινιών του James Bond. Το ζευγάρι δεν είχε ιδέα για την αξία του αυτοκινήτου που είχε στα χέρια του. Δεν ήταν fan του Βρετανού πράκτορα και στην πορεία, έμαθαν την ιστορία πίσω από τη Lotus που κέρδισαν προς μόλις 100 δολάρια. Αρκετά χρόνια μετά, φτάνουμε στο 2013.

Οι ιδιοκτήτες βγάζουν το αυτοκίνητο σε δημοπρασία και το αγοράζει ένας μυστικός ιδιοκτήτης, προς 997.000 δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι το ζευγάρι έβγαλε τρομακτικό κέρδος από αυτό! Αργότερα, μαθαίνουμε ότι αυτός ο μυστικός αγοραστής, ήταν ο Έλον Μασκ, επικεφαλής της Tesla. Στην πορεία ο ίδιος αποκάλυψε ότι πολύ μεγάλο μέρος του σχεδιασμού στο Cybertruck, προήλθε από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που αν το παρατηρήσεις προσεκτικά για λίγα μόλις δευτερόλεπτα, αμέσως βλέπεις τη σύνδεση μεταξύ των δύο. Τότε, ο Μασκ είχε δηλώσει ότι θα μετατρέψει ξανά την Esprit σε ένα μίνι υποβρύχιο, εξελίσσοντάς το με μηχανικά μέρη από την Tesla και προσθέτοντας νέα τεχνολογία. Ακόμη δεν υπάρχει ενημέρωση για το τι έχει κάνει τελικά με αυτή τη Lotus και σε τι στάδιο βρίσκεται.