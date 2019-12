Νέα οπλικά συστήματα για την Aston Martin του James Bond! (vid) 

Πολλή δουλειά έριξε ο Q για να κατασκευάσει τη νέα Aston Martin DB5 που θα οδηγεί ο James Bond. Η ταινία ακόμη δεν έχει βγει, ούτε καν κάποιο επίσημο τρέιλερ, ωστόσο βλέπουμε από βίντεο των γυρισμάτων ότι το κλασικό βρετανικό μοντέλο θα έχει αναβαθμισμένα όπλα επάνω του. Το εκτινασσόμενο κάθισμα, η ασπίδα στο πίσω μέρος, η εκτίναξη καπνού και οι πινακίδες κυκλοφορίας που γυρίζουν, είναι γνωστά κόλπα του πράκτορα 007, αυτή τη φορά όμως θα έχει κι άλλα όπλα στη φαρέτρα του.

Τα εμπρός φωτιστικά σώματα της DB5 θα αποκαλύπτουν δύο πολυβόλα, ιδέα που μας θυμίζει πολύ τη Jaguar XKR του Ζάο στο "Die Another Day" του 2002, όταν κυνηγούσε τον τότε James Bond (Πιρς Μπρόσναν) με την Aston Martin Vanquish. Η νέα ταινία "No Time to Die" αναμένεται να εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη από τις 3 Απριλίου. Όπως πάντα, η πρεμιέρα θα γίνει στις βρετανικές αίθουσες και ύστερα η ταινία θα φτάσει στα σινεμά όλου του κόσμου, σε άγνωστη προς το παρόν ημερομηνία.