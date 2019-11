Η πορεία του Tesla Cybertruck μέχρι τώρα (vid) 

Αναμφίβολα, η Tesla με την παρουσίαση του Cybertruck κατάφερε -για άλλη μια φορά- να τραβήξει όλα τα φώτα της αυτοκίνησης επάνω της. Το μοντέλο που παρουσίασε, έρχεται από το... διάστημα, δεν έχει καμία σχέση σε εμφάνιση με τον ανταγωνισμό και προκάλεσε ποικιλία αντιδράσεων, ως επί το πλείστον αρνητικές.

Η πραγματικότητα όμως, είναι ότι οι προπαραγγελίες, έχουν ξεπεράσει τις 200.000 μέχρι στιγμής, αριθμός που δεν διατυπώνει... αποτυχία. Το «φιάσκο» λοιπόν, όπως έσπευσαν να το χαρακτηρίσουν πολλοί, κέρδισε αμέσως αγοραστές από όλο τον κόσμο. Η έκδοση με τους δύο ηλεκτροκινητήρες είναι η δημοφιλέστερη, με πολύ μικρή διαφορά από την ισχυρότερη με τους τρεις κινητήρες, ενώ η πιο «αδύναμη», πισωκίνητη εκδοχή, συγκέντρωσε τις λιγότερες παραγγελίες από όλες.

Η αυτονομία διαμορφώνεται στα 400+ χιλιόμετρα για τη βασική έκδοση, στα 480+ χιλιόμετρα για την ενδιάμεση και στα 800+ για την κορυφαία! Τα 0-100 χλμ./ώρα στην τελευταία, έρχονται σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα και η τιμή του στις ΗΠΑ είναι απολύτως λογική, στα 69.900 δολάρια. Η ισχύς της έκδοσης των τριών κινητήρων φτάνει συνολικά στα 800 άλογα με 1.360 Nm ροπή στρέψης. Μπορεί να ρυμουλκήσει 6.350 (!!!) κιλά και βγαίνει από το 400άρι σε μόλις 10,8 δευτερόλεπτα!

Τώρα, σε ο,τι αφορά τα παράθυρα, όπου έσπασαν στη διάρκεια της παρουσίασης στο πρόγραμμα επίδειξης του Tesla Armor Glass, υπάρχει εξήγηση σύμφωνα με τη μάρκα. Πριν βγει το αυτοκίνητο στο κοινό, δοκίμασαν τα κρύσταλλα χτυπώντας τα με βαριοπούλα και με μεταλλικές μπάλες, όπως βλέπουμε και στο βίντεο παρακάτω. Εκεί, το Cybertruck πέρασε το τεστ, όμως το υλικό είχε φθαρεί αρκετά με αποτέλεσμα στην παρουσίαση να μην έχει την αρχική του αντοχή.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) 23 Νοεμβρίου 2019