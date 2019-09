To νέο Ford Ranger Raptor στο 2ο Off Road Adventure Festival

Ξεκίνησε το 2ο Off Road Adventure Festival που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και πραγματοποιείται στις φιλόξενες εγκαταστάσεις και τις ειδικά διαμορφωμένες χωμάτινες πίστες του Ιπποδρόμου Αθηνών, στο Μαρκόπουλο Αττικής, το Σαββατοκύριακο 14-15 Σεπτεμβρίου.

Πλήθος SUV, crossover, off road αλλά και pick up μοντέλων της ελληνικής αγοράς, σε συνδυασμό με μία μεγάλη ποικιλία παράλληλων εκδηλώσεων, αναμένεται να προσφέρουν στους μεγάλους και… μικρούς επισκέπτες του 2ου Off Road Adventure Festival μοναδικές στιγμές χαλάρωσης αλλά και έντονες συγκινήσεις.

Η Ford Motor Ελλάς, έχει δυναμική παρουσία στη φετινή διοργάνωση, εκθέτοντας σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο τα πιο δημοφιλή SUV και pick up μοντέλα της γκάμας της. Έτσι, οι επισκέπτες του περιπτέρου της εταιρείας στο 2o Οff Road Adventure Festival έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να «αφουγκραστούν» μοντέλα όπως το Kuga, το EcoSport, αλλά και το νέο Ranger, το best seller pick up μοντέλο της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ!

Ειδικά για τις ανάγκες του φετινού φεστιβάλ, η Ford Motor Ελλάς «επιστράτευσε» τις υπηρεσίες του νέου Ranger Raptor – της ταχύτερης έκδοσης του κορυφαίου pick up της Ευρώπης - το οποίο ανά μία ώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου θα προσφέρει σε όσους κληρωθούν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν στο δεξί του κάθισμα απολαμβάνοντας μία σπάνια όσο και μοναδική εμπειρία συνοδήγησης στη γρήγορη χωμάτινη πίστα του Ιπποδρόμου Αθηνών, δίπλα σε καταξιωμένους Έλληνες οδηγούς αγώνων.

Το εντυπωσιακό Ford Ranger Raptor που φέρει την υπογραφή της Ford Performance είναι κατασκευασμένο για γρήγορη οδήγηση εκτός δρόμου και διαθέτει δυνατότητες κίνησης παντός εδάφους. Αυτό το «καθαρόαιμο desert racer», όπως έχει χαρακτηριστεί από τον ειδικό Τύπο, είναι εφοδιασμένο με ενισχυμένο σασί, ανάρτηση αγωνιστικών προδιαγραφών, 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και 6 προγράμματα οδήγησης. Μεταξύ αυτών, το πρόγραμμα Baja, εμπνευσμένο από το διάσημο Baja Desert Rally, ρυθμίζει κατάλληλα την απόκριση κινητήρα και κιβωτίου καθώς και τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου ευστάθειας, για οδήγηση εκτός δρόμου με υψηλές ταχύτητες.

Όλα λοιπόν έτοιμα για μία συναρπαστική και πρωτόγνωρη εκτός δρόμου εμπειρία συνοδήγησης με το καθαρόαιμο Ranger Raptor. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία!

Τα Highlights του νέου Ford Ranger Raptor