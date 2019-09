H Kia χορηγός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος League of Legends

Η Kia Motors Corporation χορήγησε για πρώτη φορά τους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος League of Legends 2019, που διοργανώθηκαν στην Αθήνα, παρουσιάζοντας τα δημοφιλή της οχήματα και αποκαλύπτοντας διαφημίσεις που έχουν στόχο να κερδίσουν τις καρδιές εκατομμυρίων ευρωπαίων οπαδών των ηλεκτρονικών αθλημάτων.

Ως επίσημος εταίρος του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος League of Legends (LEC) στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών από τις 7 έως 8 Σεπτεμβρίου, η Kia Motors παρουσίασε τα ολοκαίνουργια μοντέλα Ceed και Sportage καθώς και τα βίντεο "Driving Your Game - Kia-LEC" και "The Perfect Intro - Η τέλεια εισαγωγή".

"Μέσω του συνεργατικού μας μάρκετινγκ με το LEC, το οποίο διαθέτει τον πιο καινοτόμο ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων πρωταθλημάτων σε όλο τον κόσμο, η Kia Motors μπόρεσε να προσεγγίσει τις νεότερες γενιές και να έρθει με φυσικό τρόπο κοντά τους", δήλωσε ο Artur Martins, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Marketing της Kia Motors. "Η Kia Motors εκφράζει τη βαθιά της εκτίμηση για το διοργανωτή του τουρνουά, την εταιρεία εξέλιξης παιχνιδιών Riot Games, για την σταθερή υποστήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 κι ελπίζουμε να συνεχίσουμε την εξαίρετη συνεργασία μας".

Τα δύο διαφημιστικά βίντεο, που είναι διαθέσιμα και στο YouTube, προβάλλονταν από την κεντρική οθόνη του σταδίου. Το “Driving Your Game” παρουσιάζει το Kia Stinger, το ολοκαίνουργιο e-Niro και τα νέα Kia Sportage, Ceed και Stonic. Το “The Perfect Intro” - που δημιουργήθηκε ως η επίσημη ταινία του τέλους της σεζόν για το LEC - παρουσιάζει το Kia Stinger και διανέμεται μέσα από διάφορα κανάλια κοινωνικών μέσων.

Τα Ceed και Sportage – και τα δύο στα επίσημα χρώματα και γραφικά του LEC – εμφανίζονταν δίπλα στο ραδιοφωνικό booth.

Ο αριθμός των οπαδών των esports παγκοσμίως εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 422 εκατομμύρια άτομα το 2019, από 281 εκατομμύρια το 2016, και αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια μέχρι το 2023. Παρόλο που οι οργανωμένοι διαγωνισμοί online και offline αποτελούν από καιρό μέρος της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, έγιναν σημαντικοί όταν το live streaming (ζωντανή ροή) έγινε κυρίαρχη δύναμη σε όλο τον κόσμο. Τη δεκαετία του 2010, το esports έχει γίνει ένας σημαντικός παράγοντας της βιομηχανίας, με πολλούς προγραμματιστές παιχνιδιών να σχεδιάζουν ενεργά παιχνίδια προσαρμοσμένα στον επαγγελματικό τομέα των esports.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Kia Motors επέλεξε το LEC για την πρώτη εταιρική της σχέση με τα esports", δήλωσε ο Alban Dechelotte, επικεφαλής του Business Development των Riot Games Europe. "Προσφέροντας διάφορα είδη οικονομικής, προγραμματικής και εμπορικής υποστήριξης, η Kia Motors επέτρεψε τη δημιουργία κάποιων από τα πλέον συναρπαστικά παιχνίδια και περιεχόμενα φέτος. Η εξαιρετικά θετική υποδοχή από τους παίκτες μιλάει για την ποιότητα της εταιρικής μας σχέσης και προσβλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο της κοινής μας ιστορίας».

Το φετινό τουρνουά σηματοδότησε την πρώτη χορηγία της Kia στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα League of Legends, όπου οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης ανταγωνίζονται για να σηκώσουν το τρόπαιο LEC και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Worlds 2019. Στο τελικό φιλοξενήθηκε και το δεύτερο LEC Fan Festival, στο οποίο οι επισκέπτες μπορούσαν να λάβουν μέρος σε μια σειρά από συναρπαστικές δραστηριότητες, όπως το cosplay καθώς και σε συναντήσεις με τους αγαπημένους τους επαγγελματίες.

Στο LEC, η Kia Motors είχε δημιουργήσει και μια ζώνη παιχνιδιών, όπου οι οπαδοί μπορούσαν να παίξουν ένα ψηφιακό παιχνίδι με τα Sportage και Ceed, καθώς και μια ζώνη φωτογραφίας όπου μπορούσαν να τραβήξουν φωτογραφίες και να κερδίσουν διάφορα βραβεία. Περίπου 10.000 άτομα συμμετείχαν στους διήμερους τελικούς και 600.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τις αναμετρήσεις.