Η Toyota «ρίχνει άκυρο» στο Need For Speed γιατί προωθεί τις κόντρες

Οι εποχές αλλάζουν, όπως και οι στρατηγικές των αυτοκινητοβιομηχανιών, αλλά και η εικόνα των βιντεοπαιχνιδιών. Το Need For Speed πριν μερικά χρόνια, σχεδόν «μεγάλωσε» μια γενιά παιδιών με βελτιωμένα αυτοκίνητα, κόντρες και κυνηγητά με την αστυνομία. Η Toyota τότε, είχε παρουσία στο παιχνίδι, κάτι που δεν συμβαίνει πλέον. Μάλιστα η ιαπωνική φίρμα, όταν ερωτήθηκε γιατί δεν βρίσκεται στο Need For Speed, είπε χαρακτηριστικά, μέσω του Twitter:

«Τα αυτοκίνητά μας μπορείτε να τα βρείτε στο Grand Turismo Sport, που δεν προωθεί τις παράνομες κόντρες στο δημόσιο δρόμο». Η απουσία της Toyota από το Need For Speed πάντως, δεν είναι κάτι νέο αφού δεν υπήρχαν μοντέλα της ούτε στο προηγούμενο παιχνίδι, το Need For Speed Payback. Το ανεξήγητο στην όλη υπόθεση είναι ότι η νέα ταινία του Fast and Furious θα χρησιμοποιεί κανονικά τη νέα Supra.

Γενικότερα, το Fast and Furious δεν είναι το καλύτερο πρότυπο για την οδική ασφάλεια και τον τρόπο που πρέπει να οδηγούμε σε ένα δημόσιο δρόμο, όμως η Toyota δεν φάνηκε να το υπολογίζει αυτό. Πάντως το αστείο στην όλη υπόθεση είναι η απάντηση του Need For Speed σε όλο αυτό, στο Twitter. Οι διαχειριστές του λογαριασμού δεν ασχολήθηκαν πολύ, δεν έγραψαν κάποιο κείμενο και δεν ήθελαν να εμβαθύνουν περισσότερο, οπότε χαρακτήρισε απλώς... φλώρους τους υπεύθυνους της Toyota.