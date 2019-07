H CF MOTO τώρα πλέον από την Motostuff

Η εταιρία Motostuff, είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία που έχει διαγράψει μία πολύ σημαντική εμπορική πορεία στο πέρασμα του χρόνου στον τομέα των ATV με την αποκλειστική αντιπροσώπευση των Polaris σε όλη την Ελλάδα. Η Motostuff μαζί με την μητρική της εταιρεία MUVUS αντιπροσωπεύουν επίσης τις εταιρείες NIU, Lambretta, Royal Enfield, Goupil, Gem, Garia και Marshell! Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Κερατέα και το δίκτυο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Η εταιρία Motostuff βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει επίσημα την ανάληψη της αντιπροσωπείας της CF Moto στην Ελληνική αγορά. Η παραλαβή και η διάθεση των μοντέλων της εταιρείας και στους τρεις κλάδους που δραστηριοποιείται – ATV, Side-by-Side, Μοτοσυκλέτες – είναι άμεση και σε 4 εβδομάδες θα υπάρχουν τα διαθέσιμα μοντέλα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Κερατέα και σύντομα στους συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα.

Η CF Moto παράγει ποιοτικά μοντέλα στις κατηγορίες των ATVs - All Terain Vehicles, Side by Side και Μοτοσυκλετών για περισσότερα απο 20 χρόνια και έχει καταφέρει να είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εξαγωγών σε ATV και Side by Side στην Κίνα. Με κεντρικά γραφεία στη Hangzhou, η CF Moto έχει ένα εργατικό δυναμικό 1600 υπαλλήλων με κεντρικές αξίες την καινοτομία και την ποιότητα. Σαν ένδειξη της αφοσίωσης της εταιρείας στις αξίες της, περισσότερο απο 25% του εργατικού δυναμικού δουλεύει στο τομέα του Research & Development. Γι’αυτό και η CF Moto αναγνωρίζεται σαν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αφού σε 20 μόλις χρόνια κατάφερε να θεωρείτε μία απο τις κορυφαίες εταιρείες ATV και Side by Side, ενώ η εταιρεία έχει θέση σαν επόμενο στόχο να σκαρφαλώσει στη κορυφή και στη κατηγορία της μοτοσυκλέτας. Προς τη κατεύθυνση αυτή είναι η ανακοίνωση, το 2013, της στρατηγικής της συνεργασίας με το Ευρωπαικό εργοστάσιο μοτοσυκλετών KTM. Η συνεργασία περιλαμβάνει την παραγωγή KTM μοτοσυκλετών απο την CF Moto για την Κινέζικη αγορά, την συνεργασία της CF Moto με την Kiska για το σχεδιασμό των μοτοσυκλετών της, αλλά και την ανταλλαγή πλατφορμών κινητήρων και σχεδιασμών για τις επόμενες μοτοσυκλέτες της εταιρείας.

Περισσότερες πληροφορίες Motostuff Λ. Αθηνών - Σουνίου, Πέτα Κερατέας, Τ.Κ. 19001 Τηλ. 2299069930 Fax: 2299069930 Email: info@motostuff.gr