Πρόστιμο 380 ευρώ, επειδή πέταξε τσιγάρο στον δρόμο!

Στη Βικτόρια του Καναδά, ένας άνδρας οδηγούσε και κάπνιζε το τσιγάρο του. Κάποια στιγμή, το τελείωσε και θέλησε να το πετάξει, όμως αντί να το κάνει στο τασάκι του αυτοκινήτου όπως επιβάλλεται, επέλεξε να το πετάξει από το παράθυρο. Για κακή του τύχη ακριβώς από πίσω του βρισκόταν ο αρχηγός της Αστυνομίας του Καναδά! Ο Ντελ Μάνακ, όπως είναιτ ο όνομά του δεν καθυστέρησε καθόλου, τον σταμάτησε και του έκοψε ένα τσουχτερό πρόστιμο 575 δολαρίων Καναδά, δηλαδή περίπου 380€!

Όταν τον ρώτησε γιατί το έκανε αυτό και πέταξε το τσιγάρο στο δρόμο, τότε ο οδηγός του απάντησε ότι δεν ήθελε να «καεί» το αυτοκίνητό του, ενώ ο αρχηγός του απάντησε ότι αν δεν θέλει να λερώνει το όχημά του, να μην καπνίζει όταν οδηγεί. Ο Ντελ Μάνακ έκανε και σχετική ανάρτηση στο Twitter με τη φωτογραφία από την κλήση και στη συνέχεια, στα σχόλια, προσθέτει ότι η κίνησή του αποδίδει φόρο τιμής και στους πυροσβέστες που κάθε χρόνο δίνουν τρομερές μάχες για να σβήσουν πυρκαγιές που ανάβουν, άθελά τους, ασυνείδητοι σαν τον οδηγό αυτού του αυτοκινήτου.

Πιστεύουμε πως ο οδηγός, θα... δυσκολευτεί να ανάψει ξανά τσιγάρο μέσα στο αυτοκίνητο και αν το κάνει, θα προσέξει που θα πετάξει τελικά τη γόπα. Αυτό πάντως πρέπει να μας γίνει και εμάς ένα μάθημα, καθώς δεν αποτελεί αποκλειστικά θέμα ρύπανσης, αλλά και πολύ σημαντικότερων πραγμάτων. Ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι πολύ εύκολο ένα τσιγάρο που θα ρίξουμε στο δρόμο να δημιουργήσει μια μεγάλη πυρκαγιά.

575 reasons to not throw your lit cigarette out the car window in front of @vicpdcanada. Happened in front of me on the hwy. When asked why, driver replied, "I didn't want my car to burn" as he pointed to his cup holder in console. My response, "Then don't smoke in your car." pic.twitter.com/FhAGJHYX7w

— Del Manak (@ChiefManak) 9 Ιουνίου 2019