H Tesla ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό, υποβρύχιο αυτοκίνητο!

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η Tesla είναι μια από τις πιο ανατρεπτικές εταιρείες στο χώρο του αυτοκινήτου και ο Έλον Μασκ ένας από τους πιο ιδιαίτερους, αλλά και φιλόδοξους ανθρώπους στο χώρο. Τα πιο πρόσφατα νέα θέλουν την εταιρεία να έχει στα πλάνα της την κατασκευή ενός νόμιμου αυτοκινήτου που θα μπορεί να κινείται και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας!

Το αμερικανικό Car and Driver αποκάλυψε την παραπάνω είδηση και ο Έλον Μασκ το παραδέχτηκε κιόλας, χωρίς πάντως να δίνει περισσότερες πληροφορίες, εκτός από το ότι «το δουλεύουν». Το έχουν ήδη σχεδιάσει και ο Μασκ είπε στη συνέχεια: «η αγορά για ένα αυτοκίνητο αυτού του είδους είναι πάρα, πάρα πολύ μικρή, όμως είναι σίγουρα ενθουσιώδες». Επίσης, ξέρουμε ότι ο Μασκ έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια γύρω τα υποβρύχια αυτοκίνητα. Το 2013 αγόρασε τη Lotus Esprit που είχαμε δει στην ταινία "The Spy Who Loved Me" του James Bond και μάλιστα, πλήρωσε 1 εκατομμύριο δολάρια.