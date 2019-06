Ακόμη ένα «θύμα» για τον πιο επικίνδυνο μηχανοκίνητο αγώνα

Ο Ντάλεϊ Μάθισον, έχασε τη ζωή του στη superbike κατηγορία στο Isle of Man και συνεχίζει την κακή φήμη του αγώνα σε ο,τι αφορά τα θύματα που έχουμε θρηνήσει σε αυτόν. Πρόκειται για τον πιο επικίνδυνο μηχανοκίνητο αγώνα όλων των εποχών και αυτό το λένε και τα ίδια τα στοιχεία. Οι αριθμοί δείχνουν ότι σε 108 χρόνια έχουμε θρηνήσει 260 θύματα και τίποτα δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, ακόμη και με πολύ περισσότερα μέτρα ασφαλείας.

Ο Μάθισον οδηγούσε μια μοτοσικλέτα BMW και έχασε τη ζωή του στον τρίτο γύρο της διαδρομής του φημισμένου νησιού, που έχει μήκος κάτι περισσότερο από 60 χιλιόμετρα. Σε ηλικία 27 ετών, είχε ήδη προλάβει να τρέξει 19 αγώνες στο Tourist Trophy του Isle of Man, στους οποίους μέτρησε τρεις παρουσίες στο βάθρο και 14 τερματισμούς. Η αλήθεια είναι ότι για να τρέξεις στο Isle of Man πρέπει να είσαι και λίγο... τρελός.

Στατιστικά, έχει αποδειχθεί ότι είναι το μηχανοκίνητο σπορ με το μεγαλύτερο ποσοστό τραυματισμών και θανάτων. Μάλιστα αυτά δεν έχουν αλλάξει τόσο τα τελευταία χρόνια. Στα μηχανοκίνητα συνήθως βλέπαμε πολλά περισσότερα άσχημα συμβάντα τις παλιές εποχές όμως στο Isle of Man την τελευταία δεκαετία έχουμε μετρήσει 35 νεκρούς αθλητές, ένα όχι και τόσο ενθαρρυντικό νούμερο.

Ο ίδιος ο Βαλεντίνο Ρόσι, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους των αγώνων μοτοσικλέτας και του MotoGP, είχε πει ότι φοβάται πάρα πολύ το Isle of Man. Έχει τρέξει μια φορά το 2009, για ένα γύρο με μια Yamaha R1 και μετά από αυτό, είχε πει: «Έκανα ένα γύρο στο Isle of Man, μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι το λατρεύουν. Είναι πραγματικά γ...μάτο! Απίστευτο, εξαιρετικό. Όμως, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μερικές φορές οι ίδιοι οι αναβάτες δεν το αναγνωρίζουν και κάνουν τρελά πράγματα. Στο Isle of Man τα πράγματα είναι πολύ περίεργα και πολύ δύσκολα. Αν κάνεις ένα λάθος, πιθανότατα να είναι και το τελευταίο σου λάθος»!