Καλοκαιρινή φροντίδα με μοναδικές προσφορές από τη Nissan!

Nissan After Sales Service: Καλοκαιρινή προστασία και φροντίδα για το δικό σας Nissan, με μοναδικές προσφορές ! Χάρη στις μοναδικές προσφορές της Nissan με το πρόγραμμα All Clear Service, σε όλους τους κατόχους μοντέλων της, αυτό το καλοκαίρι θα είναι συναρπαστικό για το δικό σας Nissan! Συγκεκριμένα, η Nissan με το πρόγραμμα All Clear Service σας προσφέρει :

• 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα ανταλλακτικά service,

• ΔΩΡΕΑΝ Έλεγχο 25 Σημείων,

• ΔΩΡΕΑΝ Οδική Βοήθεια για ένα έτος.

Σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρέχονται στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Nissan, αλλά και εδώ.