Άλλη μια διάκριση για τον κινητήρα 1.0 EcoBoost της Ford

Το 2018 ένα στα τέσσερα Ford στην Ευρώπη εφοδιάζονταν με τον πετυχημένο τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1.0 EcoBoost του 1.0 λίτρου και των τριών κυλίνδρων. Η προτίμηση από τον κόσμο δεν είναι τυχαία! Από το 2012, ο 1.000άρης EcoBoost έχει πάρει 11 βραβεία και φέτος ο θεσμός IEPOTY (International Engine and Powertrain of the Year) το ψηφίζει ως το καλύτερο μοτέρ στην κατηγορία κάτω των 150 ίππων. Ο αποδοτικός τρικύλινδρος κινητήρας βρίσκεται σε πάνω από 1,6 εκατομμύρια αυτοκίνητα από το 2012 μέχρι σήμερα και φτάνει σε ισχύ μέχρι και τους 140 ίππους.

Η κριτική επιτροπή του θεσμού IEPOTY, η οποία αποτελείται από 70 μέλη από 31 χώρες, απένειμε στον 1.0L EcoBoost της Ford συνολικά 145 βαθμούς, επίδοση που τον ανέδειξε νικητή στην κατηγορία Sub-150 PS με διαφορά 26 βαθμών, αφήνοντας πίσω του ηχηρά ονόματα ανταγωνιστών, όπως η BMW, το PSA Group, η Toyota/Lexus και η Volkswagen. Αμέσως μετά το λανσάρισμά του, ο 1.0L EcoBoost πυροδότησε μία τάση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία για παραγωγή τρικύλινδρων, υπερτροφοδοτούμενων βενζινοκινητήρων χαμηλού κυβισμού.

Η Ford πρόσφατα αναβάθμισε τον βενζινοκινητήρα 1.0L EcoBoost των Ford Focus και Transit Connect με τεχνολογίες, όπως το πρώτο στη βιομηχανία σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων για τρικύλινδρο κινητήρα, στοχεύοντας σε ακόμα μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Σημαντικές βελτιώσεις στην κυλινδροκεφαλή, την τροφοδοσία καυσίμου και τα συστήματα ελέγχου εκπομπών ρύπων συμπληρώνουν τόσο την τεχνολογία υπερσυμπίεσης EcoBoost, όσο και τις τεχνολογίες άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης και διπλού/ανεξάρτητου μεταβλητού χρονισμού των εκκεντροφόρων (Twin-independent Variable Cam Timing). Η αναβαθμισμένη αυτή εκδοχή του κινητήρα πρόκειται να λανσαριστεί σε ακόμα περισσότερα μοντέλα της Ford μέσα στη χρονιά.