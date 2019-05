H Aston Martin γιορτάζει 50 χρόνια με τον James Bond (pics & vid)

Το πιο εμβληματικό μοντέλο, που έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα ο James Bond στις ταινίες του, είναι αναμφίβολα η Aston Martin DB5. Εκτός από αυτή όμως, έχει μια αρκετά μεγάλη παράδοση και στις DBS, με την πρώτη να εμφανίζεται στην ταινία "On Her Majesty's Secret Service" (OHMSS) στην οποία υποδυόταν τον Πράκτορα 007 ο Τζορτζ Λάζεμπι. Από τότε έχουν περάσει 50 χρόνια, αφού η ταινία βγήκε το 1969 και για αυτό η Aston Martin έφτιαξε μια ειδική DBS, για να γιορτάσει τη συγκεκριμένη επέτειο.

Συνολικά, θα φτιαχτούν μόλις 50 τέτοιες ειδικές εκδόσεις James Bond OHMSS Special Edition και θα είναι όλες βαμμένες στο ιδιαίτερο Olive Green χρώμα, όπως και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο Βρετανός μυστικός πράκτορας στην ταινία. Σφυρήλατες ζάντες, ειδικά σήματα, μαύρο δέρμα στο εσωτερικό και γκρι αλκαντάρα, αλλά και μια μεγάλη μάσκα στο εμπρός εξωτερικό τμήμα, θα αποτελούν ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επετειακών Aston Martin DBS.

Στον εξοπλισμό τους θα περιλαμβάνεται και ένα ειδικό αξεσουάρ φύλαξης ποτών στο πορτμπαγκάζ, το οποίο θα φροντίζει να κρατά σε ασφάλεια τα εύθραυστα μπουκάλια, καθώς με 720 ίππους από έναν twin turbo V12 βενζινοκινητήρα των 5.2 λίτρων, θα περνούν...δύσκολες στιγμές στον δρόμο και θα κινδυνεύουν να σπάσουν.

Ο James Bond εκτός από την ταινία "On Her Majesty's Secret Service", είχε χρησιμοποιήσει μια Αston Martin DBS και στις ταινίες Casino Royale (σε νεότερη γενιά ωστόσο) και Quantum of Solace. H DBS του Casino Royale είχε έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα των 6.0 λίτρων με 517 ίππους και 570 Nm ροπής ενώ συνδυαζόταν με ένα χειροκίνητο σασμάν έξι σχέσεων.