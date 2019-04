Αυτά είναι τα 20 αγαπημένα τραγούδια των οδηγών SEAT!

Η πιο συνηθισμένη κίνηση όταν εισερχόμαστε στην καμπίνα των επιβατών του οχήματος μας, είναι να ενεργοποιήσουμε το ηχοσύστημα του. Προφανώς δεν είναι τυχαία η εν λόγω κίνηση, καθώς σύμφωνα με έρευνα της SEAT η οποία έλαβε χώρα στη Μεγάλη Βρετανία, το 90% των οδηγών θεωρεί ότι η μουσική εν ώρα οδήγησης τους προκαλεί ένα είδος ευτυχίας.

Παράλληλα, το 84% εξ αυτών δήλωσε χαρακτηριστικά ότι εντός αυτοκινήτου απολαμβάνει τα αγαπημένα του τραγούδια με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ το 70% των κατόχων SEAT τόνισε ότι χρησιμοποιεί την δημοφιλή εφαρμογή Shazam. Σε ότι αφορά στα πιο αγαπημένα είδη μουσικής των οδηγών, την τιμητική τους έχουν η ροκ και η ποπ.

Τέλος, την παράσταση κλέβει το άτυπο Top-20 με τα πιο αγαπημένα τραγούδια των οδηγών, στην κορυφή του οποίου συναντάμε το «Bohemian Rhapsody» των Queen. Δείτε αναλυτικά τη σχετική λίστα:

1. Bohemian Rhapsody - Queen

2. Dancing Queen - ABBA

3. Livin’ on a Prayer - Bon Jovi

4. I’m Gonna Be (500 miles) - The Proclaimers

5. Eye of the Tiger - Survivor

6. Walking on Sunshine - Katrina and the Waves

7. Wake Me Up Before You Go Go - Wham!

8. Happy - Pharrell

9. Girls Just Wanna Have Fun - Cindy Lauper

10. I Gotta Feeling - Black Eyed Peas

11. Ain’t No Mountain High Enough - Marvin Gaye & Tammi Terrell

12. Don’t Stop Believing - Journey

13. Wonderwall - Oasis

14. This Is Me - The Greatest Showman

15. Roar - Katy Perry

16. Hey Ya! - Outkast

17. I Believe in a Thing Called Love - The Darkness

18. Three Little Birds - Bob Marley

19. One Kiss - Calvin Harris & Dua Lipa

20. Hey Baby! - DJ Otzi