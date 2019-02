Συλλέκτης βραβείων «με το καλημέρα» το πολυτελές SUV DS 7 Crossback

Σημαντικές διακρίσεις για το DS 7 Crossback. Το νέο μοντέλο της DS Automobiles με τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα, τον πληρέστατο εξοπλισμό και την κορυφαία οδική συμπεριφορά έχει κερδίσει από την πρώτη στιγμή τις εντυπώσεις στη χώρα μας, αν και άνοιξε μόλις πρόσφατα το πρώτο εντυπωσιακό DS Store Athens, στο Χαλάνδρι, Λεωφόρο Κηφισίας 240 – 242.

Συγκεκριμένα ψηφίστηκε από το περιοδικό 4 ΤΡΟΧΟΙ ως το πιο ξεχωριστό αυτοκίνητο στον τομέα της σχεδίασης στην κατηγορία των Luxury SUV. Οι συντάκτες του περιοδικού κατέληξαν σε αυτή την απόφαση, λόγω των ποιοτικών υλικών στον εσωτερικό διάκοσμο του DS 7 Crossback, στην προσοχή στη λεπτομέρεια και στην αίσθηση υψηλής αισθητικής της αυτοκίνησης.

Το πολυτελές DS 7 Crossback ψηφίστηκε επίσης από το περιοδικό CAR AND DRIVER ως το καλύτερο Premium Aυτοκίνητο του 2019 (Best Premium Car) στο πλαίσιο των βραβείων Best in Class για τα κορυφαία μοντέλα σε 10 διαφορετικές κατηγορίες.

Η τρίτη σημαντική διάκριση προέρχεται από το Auto Tρίτη, το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο αυτοκινητιστικό περιοδικό της χώρας. Οι αναγνώστες του αξιολόγησαν το Luxury SUV DS 7 Crossback ως το πιο ωραίο αυτοκίνητο της χρονιάς στο πλαίσιο των βραβεύσεων Best Car 2019.

Ο κύριος Δημήτρης Καββούρης, Chief Operating Officer της Citroen και της DS Automobiles στην Ελλάδα, δήλωσε: “Ιδιαίτερα τιμητικές είναι και οι τρεις διακρίσεις για το μοντέλο της DS Automobiles, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η 2 η γενιά των μοντέλων της μάρκας ήρθαν για να αλλάξουν τα δεδομένα, εισάγοντας τη Γαλλική πολυτέλεια και το “know-how” στην αυτοκίνηση με νέα ιδιαίτερα εντυπωσιακά σύνολα. Οι εκδόσεις στις οποίες προσφέρεται το Luxury SUV DS 7 Crossback στην ελληνική αγορά, δίνουν πολύ μεγάλο εύρος επιλογών στον υποψήφιο αγοραστή, καλύπτοντας και με το παραπάνω κάθε ανάγκη και απαίτηση.”