BMW: Όφελος έως και 20.000 ευρώ για X2 και X5!

Η BMW ανακοίνωσε σημαντικές προσφορές για τις X2 και X5, οι οποίες φτάνουν έως και τα 20.000 ευρώ για ταξινομήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Αναλυτικά, το όφελος ανά μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής:

BMW X2

Η X2 sDrive18i με το πακέτο εξοπλισμού Advantage Plus, προσφέρεται με όφελος 7.200 ευρώ και από 239 ευρώ/μήνα με το προνομιακό επιτόκιο 3,9% που ισχύει με το πρόγραμμα χρηματοδότησης BMW ALL INCLUSIVE της BMW Financial Services. Το όφελος αφορά σε επιδότηση εξοπλισμού του πακέτου Advantage Plus.

BMW X5

Η X5 προσφέρεται με όφελος έως 20.000 ευρώ, από 819 ευρώ/μήνα για τις εκδόσεις xDrive 25d και M 50d.