Τρομακτικό ατύχημα με 17χρονη πιλότο σε αγώνα Formula 3! (pic & vids)

Η 17χρονη πιλότος έχασε τον έλεγχο υπό άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο της εταιρείας Van Amersfoort να «πετάξει» και να σημειωθεί το τρομακτικό ατύχημα, το οποίο και προκάλεσε την προσωρινή διακοπή της κούρσας...

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες πληροφορίες, η Sofia Floersch, αμέσως μετά το ατύχημα, είχε τις αισθήσεις και διακομίστηκε στο νοσοκομείο (δίχως αναφορά σε τραυματισμούς) ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό τριών φωτογράφων και ενός camera-man...