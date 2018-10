H Jeep σερφάρει στη Βάρκιζα «ευρωπαϊκά»

H Jeep και τα αυτοκίνητά τα της είναι συνυφασμένα με κάθε δραστηριότητα που περιλαμβάνει δράση και νέες εμπειρίες. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από γεγονότα όπως το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας που θα διεξαχθεί στην Βάρκιζα από τις 20 έως τις 27 Οκτωβρίου 2018.

Την Open Air αίσθηση Ελευθερίας που αποτελεί διαχρονικά μέρος του DNA της Jeep και των οχημάτων της, βιώνουν εδώ και λίγες ημέρες οι αθλητές και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Techno 293 European Championship, καθώς η Jeep προσέφερε τα ολοκαίνουργια Jeep Compass αλλά και το Jeep Renegade για τις ανάγκες της μετακίνησης της διοργάνωσης.

Στο Techno 293 European Championship θα χρησιμοποιηθούν τα Jeep Compass 2.0L 170HP 4X4, Jeep Compass 2.0L diesel 140 HP και Jeep Renegade 1.4L 4X4, που εγγυώνται ότι οι αθλητές, οι διοργανωτές και οι κριτές θα απολαύσουν μία ξεχωριστή Go Anywhere Do Anything εμπειρία μετακίνησης, όπου και αν χρειαστεί να μετακινηθούν, σε άσφαλτο ή παραλία.

Οι αφίξεις των αθλητών, προπονητών και συνοδών τους, με τα ολοκαίνουργια Jeep Compass και Jeep Renegade, θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 20 Οκτωβρίου οπότε και θα διεξαχθεί η τελετή έναρξης με μία μεγάλη παρέλαση και ένα event που θα φέρει πιο κοντά τις συμμετέχουσες χώρες, προσελκύοντας οπαδούς του αθλήματος, κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

To πρωτάθλημα είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας (World Sailing), συνδιοργανώνεται από τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης-Βάρκιζας και τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Η Τελετή Λήξης των αγώνων, με τις απονομές των μεταλλίων του πρωταθλήματος, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Οκτωβρίου.