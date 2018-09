Αποκτήστε το νέο ΜΙΝΙ από 19.860 ευρώ και με προνομιακό επιτόκιο 3,9%

Τώρα, το νέο ΜΙΝΙ μπορεί να γίνει δικό σας με τιμή από 19.860 ευρώ, σε συνδυασμό με νέο προνομιακό επιτόκιο 3,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/ 1975), χάρη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ALL IN MINΙ της MINI Financial Services.

Επιπλέον με 2 χρόνια επέκταση εγγύησης (ασφαλιστικό προϊόν που προσφέρεται από την εταιρία Allianz), 4 χρόνια service (ή 60.000 χλμ. με το πρόγραμμα MINI Service Inclusive Standard) και 4 χρόνια ασφάλεια αυτοκινήτου, το νέο ΜΙΝΙ αναμένεται να προσφέρει ακόμη πιο συναρπαστικές στιγμές.