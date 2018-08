Στο Off Road Adventure Festival το supercar του Κορρέ (vid)

Δυνατές συγκινήσεις στους φίλους της τεχνολογίας, αλλά και των εκτός δρόμου οχημάτων, υπόσχονται τα ελληνικά υπεραυτοκίνητα Ρ3 και Ρ4 του Δημήτρη Κορρέ, που θα συγκεντρώσουν τα βλέμματα όλων των επισκεπτών του 1ου Οff Road Adventure Festival από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου στο Terra Vibe της Μαλακάσας.

Τα πατενταρισμένα οχήματα του Ναξιώτη μηχανικού Δημήτρη Κορρέ έχουν γίνει viral σε όλον τον πλανήτη με τις μοναδικές τους ικανότητες και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα θαυμάσουμε από κοντά και να πάρουμε μία πρώτη γεύση από το μέλλον της αυτοκίνησης.

Πρόκειται για μοντέλα, τα οποία συνδυάζουν εκπληκτικές επιδόσεις αγωνιστικών προδιαγραφών στην άσφαλτο, ενώ ταυτόχρονα είναι ικανά να αναρριχηθούν χάρη στις επαναστατικές αναρτήσεις τους σε σημεία, όπου κανένα άλλο όχημα δεν μπορεί να φτάσει. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το μήκους 3,92 μ. Korres P4 με τους 505 ίππους επιταχύνει από στάση έως 100 χλμ./ώρα σε 3,8’’ και η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 300 χλμ./ώρα, ενώ με τις ειδικές αναρτήσεις του ανασηκώνεται κατά 400 χιλιοστά από το έδαφος, ώστε να ανεβαίνει άνετα ακόμη και…σκαλιά!

Όπως έχουμε αναφέρει ήδη σε προηγούμενο άρθρο μας, το 1ο Off Road Adventure Festival αποτελεί μία πραγματική γιορτή για όλους τους φίλους της εκτός δρόμου οδήγησης, αλλά και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει τα σημαντικότερα pick up, SUV και Off Road οχήματα στο φυσικό τους περιβάλλον, μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα οδηγήσουν σε ειδικά διαμορφωμένες χωμάτινες πίστες. Επίσης θα υπάρχουν πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ώστε να καλύπτει ένα ευρύτατο κοινό επισκεπτών, από τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς των μοντέλων εκτός δρόμου έως οικογένειες, που επιθυμούν να ψυχαγωγηθούν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.