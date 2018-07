Ανακαλύψτε την Κέρκυρα με το νέο MINI και το Ikos Dassia! (pics)

Το νέο ΜΙΝΙ Hatch είναι εδώ για να εξερευνήσετε κάθε γωνία της πόλης. Με την θρυλική go-kart αίσθηση, την χαρακτηριστική εσωτερική και εξωτερική σχεδίαση της ΜΙΝΙ, νέα χρώματα αμαξώματος, με αμέτρητες δυνατότητες εξατομίκευσης μέσω ΜΙΝΙ Yours Customised και με τις έξυπνες εφαρμογές συνδεσιμότητας και πλοήγησης MINI Connected, η εμπειρία εξερεύνησης γίνεται πιο συναρπαστική. To Ikos Dassia που επαναπροσδιορίζει την έννοια Luxury All Inclusive, ανακοίνωσε μία πρωτοποριακή ιδέα: να γνωρίσει στους φιλοξενούμενους του το νησί της Κέρκυρας μέσα σε ένα αυτοκίνητο MINI Hatch!

Τo νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων της Ikos Resorts το οποίο άνοιξε τις πύλες του τον Μάιο του 2018, προχώρησε στην απόκτηση 20 μοντέλων ΜΙΝΙ Hatch προκειμένου να προσφέρει στους φιλοξενούμενους του μία μοναδική εμπειρία ανακάλυψης των κυριότερων αξιοθέατων του νησιού με μία δωρεάν βόλτα, ενισχύοντας και με αυτόν τον τρόπο της τοπική οικονομία του νησιού. H υπηρεσία ΜΙΝΙ Drive Adventure είναι διαθέσιμη δωρεάν σε κάθε φιλοξενούμενο του Ikos Dassia οι οποίοι μπορούν να καθοδηγηθούν στις τοποθεσίες μέσω της εφαρμογής του Ikos και του ειδικού χάρτη που προσφέρει το πολυτελές συγκρότημα.

Με αφετηρία το Ikos Dassia, το MINI Hatch θα οδηγήσει τον φιλοξενούμενο του συγκροτήματος σε μια συναρπαστική διαδρομή μέσα από δασικούς δρόμους, ελαιώνες και γραφικά μονοπάτια, μαγευτικές παραλίες και θέα το Ιόνιο και την μαγευτική φύση της Κέρκυρας. Ανάμεσα στις προτεινόμενες τοποθετησίες περιλαμβάνεται η Παλαιοκαστρίτσα, μία από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού, το Μον Ρεπό, και το Κανάλι του Έρωτα. To μοναδικό αυτό δωρεάν service 5 αστέρων, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους φιλοξενούμενους του Ikos Dassia, οι οποίοι μπορούν να το ζητήσουν από την reception του ξενοδοχείου.