Το μικρότερο SUV της Volkswagen αποκαλύπτεται (vid)

Το T-Cross, οι πρώτες εικόνες του οποίου αποκαλύφθηκαν σήμερα, θα είναι το επόμενο μέλος στην οικογένεια των SUV της Volkswagen. Είχε παρουσιαστεί το 2016 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης ως μία σχεδιαστική σπουδή και πλέον η τελική έκδοση είναι λίγο πριν τη γραμμή παραγωγής. Με το T-Cross, η Volkswagen επεκτείνει τη σειρά των Οχημάτων Ελεύθερου Χρόνου (Sport Utility Vehicles) προς το «κάτω» άκρο, παρουσιάζοντας ένα ακόμη πιο κόμπακτ μοντέλο.

“I am more than one thing” – αυτό είναι το διεθνές σύνθημα του νέου T-Cross και η Volkswagen είναι πεπεισμένη ότι όντως, το νέο μοντέλο θα δώσει άλλη πνοή στην κατηγορία. Η παγκόσμια πρεμιέρα του T-Cross έχει προγραμματισθεί για το φθινόπωρο. Έως τότε, η Volkswagen δίνει μία πρόγευση του μελλοντικού της SUV, που θα έρθει να προστεθεί δίπλα στα T-Roc, Tiguan και Touareg, κατά σειρά μεγέθους.

Το μήκος του αμαξώματος είναι στα 4.107 χιλιοστά και έχει δοθεί προτεραιότητα στην λειτουργική και ελκυστική σχεδίαση. Αποκλειστικά προσθιοκίνητο και με μία σειρά από έξυπνες, καινοτόμες λύσεις στο εσωτερικό και άφθονους για την κατηγορία χώρους, το T-Cross θα είναι σε θέση να χαρίσει μικρές και μεγάλες περιπέτειες μέσα στην πόλη ή μακριά από αυτή. Πράγματι, η μεταβλητή πλατφόρμα (MQB) διασφαλίζει εκπληκτικά μεγάλους χώρους. Για παράδειγμα το πίσω κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί κατά μήκος ώστε να δημιουργείται περισσότερος χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών ή για τις αποσκευές.

Τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας MQB αποτυπώνονται σε κάθε σημείο του T-Cross που θα προσφέρει από τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας στην κατηγορία του. Οι κορυφαίες προδιαγραφές παθητικής ασφάλειας σε συνδυασμό με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και εξαιρετική ενεργητική ασφάλεια, δημιουργούν ένα απόλυτα ασφαλές compact SUV. Ενδεικτικά, στο στάνταρ εξοπλισμό του T-Cross θα περιλαμβάνεται σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών (Pre Crash), σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου με αναγνώριση πεζών & City Emergency Braking και το σύστημα προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (Lane Assist). Εκτός της Ευρώπης, το νέο T-Cross θα ενισχύσει την γκάμα των SUV της μάρκας και στην Κίνα και τη Νότια Αμερική.