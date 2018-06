Ο 1.0 TSI της VW αναδείχθηκε ως Διεθνής Κινητήρας της Χρονιάς για το 2018

Ένα ακόμα σημαντικό διεθνές βραβείο για τη Volkswagen . Ο 1.0 TSI , ο τρικύλινδρος κινητήρας 999 κ.εκ. που εξοπλίζει το νέο up ! GTI , αναδείχθηκε “Διεθνής Κινητήρας της Χρονιάς για το 2018” ( International Engine of the Year 2018) . Πρόκειται για ένα από τα πλέον έγκυρα, υψηλού κύρους βραβεία σε παγκόσμιο επίπεδο, που απονέμεται σε ετήσια βάση από μία επιτροπή κορυφαίων δημοσιογράφων του ειδικού Τύπου. Για αυτή τη χρονιά, οι εκλέκτορες εξέτασαν υποψηφιότητες σε 12 διαφορετικές κατηγορίες. Ο «χιλιάρης» κινητήρας του up ! GTI , του εισαγωγικού στον κόσμο των GTI μοντέλων με προτεινόμενη τιμή λιανικής από 15.620 € , κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία έως 1.000 κ.εκ.. Εντυπωσίασε τόσο για τις επιδόσεις όσο και το χαμηλό περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Ο τρικύλινδρος TSI των 115 ίππων είναι ο πρώτος κινητήρας του είδους του με τετραοδικό καταλύτη ενώ διαθέτει και φίλτρο κυψελοειδούς δομής για κατακράτηση μικροσωματιδίων . Η εξελιγμένη σχεδίαση του τρικύλινδρου κινητήρα σε συνδυασμό με τη χρήση του νέου καταλύτη εξασφαλίζουν ένα εντυπωσιακό νούμερο ισχύος (115 PS ) ενώ παράλληλα ικανοποιούνται οι αυστηρές απαιτήσεις Euro 6 ( EU 6 AG ) εκπομπής ρύπων. Το αποτέλεσμα; Ένας προηγμένος, ισχυρός κινητήρας μόλις 1.000 κ.εκ. με πολύ «καθαρή» λειτουργία!

Ο νέος – παρουσιάστηκε μόλις πριν δύο μήνες – κινητήρας διαθέτει turbo με ηλεκτρικά ελεγχόμενη βαλβίδα διαφυγής (wastegate), πολλαπλή εισαγωγής με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας (intercooler) και πολλαπλή εξαγωγής ενσωματωμένη στην κυλινδροκεφαλή. Ο ψεκασμός του καυσίμου γίνεται με πολύ υψηλή για βενζινοκινητήρα πίεση (350 bar ), κατευθείαν στους θαλάμους καύσης. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, ο μικρών διαστάσεων και ιδιαίτερα ελαφρύς – μόλις 78 κιλά – κινητήρας αποδίδει ισχύ 115 ίππων στην περιοχή ανάμεσα στις 5.000 και 5.500 σ.α.λ.. Ήδη από τις 2.000 σ.α.λ. υπάρχει διαθέσιμη η μέγιστη ροπή των 200 Nm , η οποία παραμένει σταθερή μέχρι τις 3.500 σ.α.λ..

Πέρα από την υψηλή ισχύ, σίγουρα προαπαιτούμενο για ένα μοντέλο της οικογένειας GTI , οι μηχανικοί της Volkswagen στόχευσαν εξαρχής στην ελάχιστη εκπομπή ρύπων. Ο τρικύλινδρος κινητήρας διαθέτει πλήθος τεχνολογικών καινοτομιών. Ανέμεσά τους, ο πιεζοηλεκτρικός ψεκαστήρας υψηλής πίεσης 5 οπών, στροβιλοσυμπιεστής τελευταίας τεχνολογίας, νέα πιστόνια και hi - tech σύστημα διαχείρισης καυσαερίων με τετραοδικό καταλυτικό μετατροπέα με φίλτρο κυψελοειδούς δομής για κατακράτηση μικροσωματιδίων. Το τελευταίο, παγιδεύει και κατακρατεί μικροσωματίδια σε ποσοστό έως και 95%. Επιπλέον, ο κινητήρας διαθέτει και τριοδικό καταλύτη, με τα αυστηρά όρια του Euro 6 να ικανοποιούνται ακόμα και κάτω από βαρύ φορτίο χρήσης.