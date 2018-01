Η Nissan πρωτοπορεί υιοθετώντας την τεχνολογία V2X (vid)

Οι εταιρείες Continental, Ericsson, Nissan, NTT DOCOMO Inc., η OKI και η Qualcomm Technologies Inc., θυγατρική της Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες τους δοκιμές οχήματος με τεχνολογία C-V2X (Cellular Vehicle –to-Everything), στην Ιαπωνία. Ο στόχος είναι να επικυρωθούν και να αποδειχθούν τα οφέλη του C-V2X χρησιμοποιώντας την τεχνολογία άμεσης επικοινωνίας που ορίζεται από το πρωτόκολλο 3GPP (3G Generation Partnership Project). Οι δοκιμές έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τα ενισχυμένα πλεονεκτήματα εμβέλειας, αξιοπιστίας και απόκρισης των άμεσων επικοινωνιών C-V2X που λειτουργούν στη ζώνη των 5 GHz.

Επιπλέον, οι δοκιμές C-V2X έχουν σχεδιαστεί για να αποδείξουν τα συμπληρωματικά οφέλη των επικοινωνιών που βασίζονται στο συγκεκριμένο δίκτυο. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος παρέχοντας πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που σχετίζονται με τα την κοινωνία της πληροφορίας και των κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς προετοιμαζόμαστε για το αυτοκίνητο του μέλλοντος και την εξελικτική μετάβαση του κλάδου προς τις νέες συχνότητες 5G (NR), που αποτελούν το παγκόσμιο πρότυπο κυψελών όπως ορίζεται στο 3GPP. Αν και συμπληρωματικό σε άλλα συστήματα τύπου Advanced Driver Assistance (ADAS), όπως αυτά των ραντάρ, ανιχνευτών laser και καμερών, το C-V2X παρέχει ευαισθησία χαμηλής “καθυστέρησης” (NLOS) με δυνατότητες μεγαλύτερης εμβέλειας και λειτουργίας “νέφους”, καθώς έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει την ικανότητα του οχήματος να βλέπει, να ακούει και να επικοινωνεί περισσότερο με το οδικό δίκτυο, ακόμα και σε τυφλές διασταυρώσεις. Η τεχνολογία ραδιοκυμάτων C-V2X είναι μια κορυφαία κυψελοειδής τεχνολογία , επικυρωμένη σε παγκόσμια κλίμακα και αξιοποιεί πρωτόκολλα ανωτάτου επιπέδου που αναπτύσσονται από την αυτοκινητοβιομηχανία κατά τη διάρκεια πολυετών ερευνών για την υποστήριξη νέων προηγμένων δοκιμών. Οι άμεσες επικοινωνίες C-V2X παρέχουν βελτιωμένη εμβέλεια και αξιοπιστία χωρίς να στηρίζονται στην κάλυψη του κυψελοειδούς δικτύου.

Οι εργασίες προετοιμασίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η δοκιμή αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2018. Οι δοκιμές σχεδιάζονται για να επικεντρωθούν σε απευθείας επικοινωνίας τύπου V2V (Vehicle to Vehicle), V2I (Vehicle to Infrastructure) και V2P (Vehicle to Pedestrian), καθώς και για τις λειτουργίες Οχήματος-Δικτύου (V2N) μέσω επικοινωνιών ευρείας περιοχής κάλυψης, με κυψελοειδή δίκτυα και με πρόσβαση σε υπηρεσίες cloud. Στο πέδιο των δοκιμών, η Continental θα χρησιμοποιήσει το σύστημα Qualcomm® C-V2X Reference Design, το οποίο διαθέτει το chipset Qualcomm® 9150 C-V2X με ενσωματωμένη δυνατότητα δορυφορικής πλοήγησης GNSS (Global Navigation Satellite System), που μπορεί να ενσωματωθεί στα συστήματα των οχημάτων της Nissan. Η Nissan θα εκτελέσει την επιλογή σεναρίων χρήσης του V2X και θα αναπτύξει σενάρια δοκιμών με βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) για την επικύρωση της τεχνολογίας C-V2X.

Η OKI, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην πληροφορική, θα προσφέρει την τεχνογνωσία της στην υποδομή μονάδων RSU (Roadside Unit) και σε εφαρμογές επίδειξης της V2I ως βιώσιμης τεχνολογίας. Η Ericsson, ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, θα συμμετάσχει στη συζήτηση περί χρήσης V2N, εξετάζοντας το συνδυασμό των άμεσων επικοινωνιών με τις τεχνολογίες δικτύου LTE-A. Η NTT DOCOMO θα παρέχει εφαρμογές δικτύου και V2N LTE-A, επιδεικνύοντας τα οφέλη της συμπληρωματικής χρήσης επικοινωνιών βασισμένων στο δίκτυο για μια ποικιλία προηγμένων περιπτώσεων χρήσης της πληροφορικής με γνώμονα την ασφάλεια στην αυτοκινητοβιομηχανία.