15 μοντέλα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο από την Nissan (pics)

Με μια ευρύτατη γκάμα μοντέλων που προβάλλει την μοναδικότητα της εξατομίκευσης, η Nissan θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων το νέο LEAF, το Fairlady Z Heritage Edition, μοντέλα υψηλών επιδόσεων της NISMO, αλλά και πρωτότυπα αυτοκίνητα με την υπογραφή του νεοϊδρυθέντος οίκου βελτιώσεων AUTECH, που χαρακτηρίζονται για την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής τους και τις σπορ οδηγικές επιδόσεις. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθεί το 2016 GT500 MOTUL AUTECH GT-R, το θρυλικό αγωνιστικό αυτοκίνητο που κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή του GT500 το 2014 και το 2015. Το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο του 2018, λαμβάνει χώρα στην περιοχή Makuhari Messe στην περιφέρεια Chiba. Το περίπτερο της Nissan γίνεται σε συνεργασία με την Autech Japan, Inc. και τη Nissan Motorsports International Co., Ltd. Το περίπτερο θα φιλοξενήσει διάφορες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων διαλέξεων, ενώ θα υπάρχουν και επίσημα προϊόντα Nissan και NISMO διαθέσιμα προς αγορά.

Τα αυτοκίνητα που θα εκτεθούν στο περίπτερο της Nissan είναι τα εξής :

- Nissan LEAF Grand Touring Concept

- Nissan NV350 Caravan Grand Touring Concept

- Nissan X-Trail Grand Touring Concept

- Nissan Fairlady Z Heritage Edition

- Nissan Elgrand Special Edition

- Nissan Note e-POWER C-Gear

- Nissan Serena e-POWER AUTECH Concept

- Nissan e-POWER AUTECH Concept

- Nissan X-Trail AUTECH Concept

- Nissan Serena NISMO - Nissan LEAF NISMO

- Nissan Note e-POWER NISMO

- Nissan GT-R NISMO

- Nissan X-Trail (NISMO Performance Package)

- MOTUL AUTECH GT-R (συμμετείχε στο 2016 Super GT GT500)