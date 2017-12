Η MINI αλλάζει σήμα από το 2018 (pic)

Ύστερα από πολλά χρόνια κυκλοφορίας, η MINI θα αλλάξει το σήμα των μοντέλων της με ένα νέο, το οποίο δεν διαφοροποιείται τόσο ως προς το σχέδιο αλλά ως προς την υλοποίησή του. Περισσότερο γραφιστικές θα είναι οι αλλαγές και συγκεκριμένα, θα είναι πλέον 2D από 3D που το γνωρίζουμε έως τώρα και θα καταργηθεί το ασημί χρώμα που το πλαισιώνει.

Ένας κύκλος, με το όνομα της εταιρείας στη μέση και ανασχεδιασμένα φτερά στο πλάι, χωρίς τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Τα χρώματα θα είναι λευκό και μαύρο και η κίνηση αυτή σίγουρα υποστηρίζει τη λογική less is more, λειτουργώντας αφαιρετικά! Θα είναι μια όμορφη νέα προσθήκη στα νέα αυτοκίνητα της MINI και θα ξεκινήσει να τοποθετείται από το Μάρτιο του 2018.