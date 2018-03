Οι μεταδόσεις για τον πρώτο φετινό αγώνα του MotoGP

Όπως παραδοσιακά συμβαίνει εδώ και χρόνια το MotoGP ξεκινά με έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες της χρονιάς. Το Γκράν Πρι του Κατάρ, στην πίστα του Λοσάιλ. Ένας αγώνας που διεξάγεται νύχτα, στην κατάφωτη πίστα και όσο πρωτοποριακός και αν ήταν το 2008, όταν διεξήχθη για πρώτη φορά νυχτερινός, άλλο τόσο φυσικός μοιάζει τώρα που έχουμε συνηθίσει την πανέμορφη εικόνα της χαραγμένης από φως, διαδρομής.

Το 2018 προμηνύεται αρκετά ενδιαφέρον με τον Βαλεντίνο Ρόσι να είναι δεδομένο πως τραβάει πάνω του τα βλέμματα σχεδόν σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το σπορ. Από την άλλη υπάρχει ο πρωταθλητής Μαρκ Μαρκέζ ο οποίος εξακολουθεί να είναι το αντίπαλο δέος με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ωστόσο για το 2018 υπάρχουν και άλλο αναβάτες με πρώτο και καλύτερο τον Ζουάν Ζαρκό ο οποίος έρχεται με μεγάλη δυναμική τόσο από τις φετινές δοκιμές όσο και από το περσινό πρωτάθλημα. Ποιος όμως θα καταφέρει να κάνει ποδαρικό με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα; Και κατά πόσο θα μπορέσουμε να δούμε κάποια έκπληξη; Η περσινή νίκη του Μάβερικ Βινάλες ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το MotoGP είναι απρόβλεπτο καθώς ο Ισπανός αναβάτης κατάφερε να ξεκινήσει εντυπωσιακά στο ντεμπούτο του στην Yamaha, έστω και αν η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τον ίδιο.

Το Σαββατοκύριακο κατά συνέπεια, είναι αφιερωμένο στο MotoGP αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες του πρωταθλήματος και τηλεοπτικά, καθώς οι τηλεοπτικές μεταδόσεις ξεκινούν από το πρωί και ολοκληρώνονται το απόγευμα της Κυριακής.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων παρακάτω. Όλη η δραστηριότητα θα μεταδοθεί από το κανάλι Sport 5 της Cosmote TV.



Σάββατο 17/03/18



11:35 Μoto3 Ελεύθερες δοκιμές 3

12:30 Moto2 Ελεύθερες δοκιμές 3

13:30 MotoGP Ελεύθερες δοκιμές 3

15:40 Moto3 Κατατακτήριες

16:35 Moto2 Κατατακτήριες

17:35 MotoGP Ελεύθερες δοκιμές 4

18:05 MotoGP Κατατακτήριες 1+2



Κυριακή 18/03/18



12:35 Μoto3 Warm Up

13:05 Μoto2 Warm Up

13:35 MotoGP Warm Up

14:05 Εκπομπή MotoGP

14:45 Μoto3 Αγώνας

16:05 Μoto2 Αγώνας

17:30 MotoGP Αγώνας