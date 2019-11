Kυριαρχία των Ferrari στο FP2 του Γκραν Πρι Βραζιλίας

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ κατέγραψε τον ταχύτερο γύρο στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά του Γκραν Πρι Βραζιλίας. Ο οδηγός της Ferrari άφησε πίσω του δεύτερο τον ομόσταβλό του Λεκλέρ με διαφορά αναπνοής μόλις 21 χιλιοστών του δευτερολέπτου στη στεγνή πίστα του Ιντερλάγκος. Τρίτος με διαφορά 134 χιλιοστών του δευτερολέπτου πίσω από τον Γερμανό ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull.

Ο χρόνος του Φέτελ είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτος επειδή δεν τον πέτυχε ο οδηγός της Ferrari με εντελώς φρέσκα ελαστικά, καθώς τον παρεμπόδισε στον πρώτο του γύρο με τα soft ελαστικά ο Μπότας. Ο Φιλανδός σημείωσε τελικά τον τέταρτο καλύτερο χρόνο (+0,156 δεύτερα από τον Φέτελ), ενώ πέμπτος ήταν ο Χάμιλτον επίσης με Mercedes και διαφορά 223 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον Φέτελ. Ο τελευταίος χρωστά την πρωτιά του στη μεγάλη ταχύτητα της Ferrari του στο πρώτο και στο τρίτο τμήμα της πίστας του Ιντερλάγκος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδόσεις των ομάδων στις δοκιμές Longrun. Εδώ άφησε ο Χάμιλτον τις καλύτερες εντυπώσεις όμως και οι Ferrari κατέγραψαν σταθερά καλούς χρόνους, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Φερστάπεν. Ο τεχνικός διευθυντής της Mercedes, Τζέιμς Άλισον, τόνισε ότι η ομάδα του υστερεί ελαφρά στον ένα γρήγορο γύρο όμως είναι εξαιρετική στο Longrun. Ο Φερστάπεν δήλωσε ότι οι επιδόσεις της Παρασκευής δεν είναι αντιπροσωπευτικές επειδή το Σαββατοκύριακο θα είναι η πίστα απολύτως στεγνή.

Στο τέλος των δεύτερων ελεύθερων δοκιμών είχε ο Κβίατ με την Toro Rosso του ατύχημα ακριβώς στο ίδιο σημείο, όπου είχε πάθει κάτι ανάλογο στις πρώτες δοκιμές ο Άλμπον. Και στην περίπτωση του Ρώσου καταγράφηκαν ζημιές στο μπροστινό μέρος και στις αναρτήσεις του μονοθεσίου του.

Best of the Rest ήταν ο Μάγκνουσεν, που πλασαρίστηκε έκτος μπροστά από τον Ρικιάρντο (Renault) και τον Ράικονεν (Alfa Romeo). Ενατος ήταν ο Άλμπον με Red Bull και τη δεκάδα συμπλήρωσε ο Σάινθ με McLaren.

Να σημειώσουμε ότι τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά διακόπηκαν μόλις πέντε λεπτά μετά την έναρξή τους κατόπιν εξόδου του Κούμπιτσα και πρόσκρουσης της Williams του στις προστατευτικές μπαριέρες. Ο Πολωνός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του, ενώ την ίδια ώρα περιέγραφε το περιστατικό στην αγγλική τηλεόραση ο Νικόλας Λατίφι. Δηλαδή ο οδηγός που καθόταν στη Williams του Κούμπιτσα κατά τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές στο Ιντερλάγκος και θα είναι πιθανότατα ο αντικαταστάτης του Πολωνού από το 2020 στη βρετανική ομάδα!