Σοκάρει η βαθμολογία της Formula 1, με βάση το παλιό σύστημα

Είναι κοινό μυστικό, ότι η Formula 1 μοιάζει πλέον με μία κοινωνία δύο τάξεων. Στην πρώτη κατηγορία παίζουν οι τρεις ομάδες Mercedes, Ferrari και Red Bull και στη δεύτερη οι υπόλοιπες, που ακολουθούν με τεράστια διαφορά. Εφέτος βρίσκεται η Mercedes πρώτη με 438 βαθμούς μπροστά από τη Ferrari με 288 και τη Red Bull με 244, ενώ the best of the rest είναι η ομάδα της McLaren με μόλις 82 βαθμούς.

Η τεράστια απόσταση μεταξύ των ομάδων πρώτης και δεύτερης ταχύτητας γίνεται ακόμη πιο σοκαριστική, αν χρησιμοποιήσουμε το παλιό σύστημα βαθμολογίας από τη δεκαετία του 90, το οποίο ίσχυε έως το 2002. Τότε βαθμολογούνταν μόνον οι πρώτοι έξι οδηγοί με 10-6-4-3-2-1 βαθμούς από την κορυφή και προς τα κάτω. Επίσης δεν υπήρχε το μπόνους του ενός βαθμού για τον ταχύτερο γύρο.

Η βαθμολογία των ομάδων το 2019 με βάση το παλιό σύστημα

01.Mercedes (155 βαθμοί)

02. Ferrari (76)

03. Red Bull (61)

04. McLaren (9)

05. Toro Rosso (5)

06. Racing Point (4)

07. Renault (1)

08. Haas (1)

09. Alfa Romeo (0)

10. Williams (0)

Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε, ότι οι τρεις κορυφαίες ομάδες παίρνουν τους 292 από τους συνολικά 312 βαθμούς, δηλαδή περίπου το 94%.

Την ίδια εικόνα μονοτονίας έχουμε, αν κάνουμε το ίδιο και για τη βαθμολογία των οδηγών με βάση το παλαιό σύστημα, όπου έπαιρναν πόντους μόνον οι έξι πρώτοι. Σε αυτή την περίπτωση θα είχαν κατακτήσει όλοι μαζί οι 14 οδηγοί των ομάδων δεύτερης ταχύτητας μόλις 20 πόντους, δηλαδή αισθητά λιγότερους από όσους ο πέμπτος Λεκλέρ μόνος του. Ο δε πρωτοπόρος Χάμιλτον θα είχε μαζέψει σχεδόν πενταπλάσιους βαθμούς από τους 14 οδηγούς των αδύναμων ομάδων!

Η βαθμολογία των οδηγών το 2019 με βάση το παλιό σύστημα

01. Lewis Hamilton (94 βαθμοί)

02. Valtteri Bottas (61)

03. Max Verstappen (53)

04. Sebastian Vettel (43)

05. Charles Leclerc (33)

06. Pierre Gasly (8)

07. Carlos Sainz (7)

08. Daniil Kwjat (4)

09. Lance Stroll (3)

10. Lando Norris (2)

11. Daniel Ricciardo (1)

12. Kevin Magnussen (1)

13. Alexander Albon (1)

14. Sergio Perez (1)

15. Kimi Räikkönen (0)

16. Nico Hülkenberg (0)

17. Romain Grosjean (0)

18. Antonio Giovinazzi (0)

19. Robert Kubica (0)

20. George Russell (0)