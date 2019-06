Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο «μικρός φίλος» του Χάμιλτον

Το Σάββατο. 1η Ιουνίου, ο Χάρι Σο έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Πρόκειται για το πεντάχρονο παιδί που έγινε πιο ευτυχισμένο, όταν πήρε δώρο ένα μονοθέσιο της Formula 1 από τον Λιούις Χάμιλτον. Η «σχέση» τους ξεκίνησε όταν ο μικρός Χάρι έστειλε μήνυμα στον Βρετανό πιλότο που του ευχόταν καλή τύχη για το Γκραν Πρι Ισπανίας. «Γεια σου Λιούις Χάμιλτον. Καλή τύχη και εύχομαι να κερδίσεις τον αγώνα στην Ισπανία. Σε ευχαριστώ για όλα τα δώρα! Με πολλή αγάπη από τον Χάρι», ήταν τα λόγια του πεντάχρονου παιδιού. Οι γονείς του είπαν μετά τον θάνατό του:

«Ο Χάρι άφησε την τελευταία του πνοή ύστερα από μια μάχη δέκα μηνών. Είχε καρκίνο στα κόκκαλα, μια σπάνια ασθένεια. Πάλεψε όσο μπορούσε και εμείς ήμασταν δίπλα του στις τελευταίες του στιγμές. Ο πόνος του τελείωσε, δεν θα υποφέρει πια» και στο τέλος πρόσθεσαν «ενέπνευσε τον Λιούις Χάμιλτον και νίκησε στο Γκραν Πρι Ισπανίας». Φυσικά και ο Λιούις Χάμιλτον απέδωσε φόρο τιμής στον μικρό Χάρι. Ανέβασε μια φωτογραφία του και έγραψε για αυτόν μια συγκινητική λεζάντα. «Χάρι, σε ευχαριστούμε που ήσουν μια θετική πνοή προς όλους μας. Είσαι τόσο θαρραλέος και λείπεις ήδη σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ, φίλε».

Harry, thank you for being such a positive light to us all. You’re so brave and the world will miss you dearly. Thank you, friend and inspiration pic.twitter.com/JLPg4VJrxU

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 4 Ιουνίου 2019