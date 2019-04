25 χρόνια από τον θάνατο του Άιρτον Σένα (vid)

Ένα τέταρτο του αιώνα μετά, λέμε τα ίδια. Κάθε Πρωτομαγιά για τους εραστές της Formula 1, είναι μια μέρα θλίψης και περισυλλογής.

Είναι η μέρα που όλοι όσοι πρόλαβαν τον αξέχαστο βραζιλιάνο, είδαν live τον θανατό του στις οθόνες τους. Τα νέα τους «χτύπησαν» σαν σφυρί. Στις 18.40 της 1ης Μαϊου του 1994, η γιατρός Μαρία Τερέζα Φιάντρι, επικεφαλής του νοσοκομείου Maggiore, ανακοινώνει το νέο που κανείς δεν ήθελε να ακούσει. O Άιρτον Σένα Ντα Σίλβα, τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και ίνδαλμα στα μάτια εκατομμυρίων ανθρώπων είναι νεκρός. Τίποτε πλέον δεν θα είναι το ίδιο για πάρα πολλούς φίλους του σπορ.

«Racing, competing, it's in my blood.» Τα λόγια του Σένα ηχούν με ηχώ μέσα στο κεφάλι μας. Τα 25 χρόνια έχουν περάσει σαν νεράκι... Εγώ προσωπικά νομίζω πως ήταν χτες.

Πως γίνεται μετά από 25 χρόνια, να κάθεσαι να γράψεις ένα άρθρο για τον Άιρτον και να βουρκώνουν τα μάτια σου; Πως είναι δυνατόν μετά από τόσο καιρό, ο Σένα να έχει τόσο μεγάλη συναισθηματική επιρροή σε όλους, όσοι ασχολούνται με τα μηχανοκίνητα σπορ; Eίναι ένα παράδοξο που ωστόσο έχει εξήγηση. Στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν οι περισσότεροι φίλοι του αξέχαστου βραζιλιάνου σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας, αν φυσικά δεν υπολογίσουμε την Βραζιλία που εκεί τον έχουν σαν Άγιο.

Ο Ayrton Senna ( διαβάζεται Αίίίίίρτον Σένα, με τον τόνο στο ύψιλον και με «επαρχιώτικη» αξάν, αν θέλετε να λέτε το όνομά του με την γνήσια βραζιλιάνικη προφορά) είναι μια bigger than life προσωπικότητα. Όλη του η ζωή, υπήρξε ένας αγώνας κυριαρχίας γι' αυτόν, κυρίως μέσα στις πίστες αλλά και έξω από αυτές. Άγιος, κωλόπαιδο και gentleman σε μια σχεδόν απίστευτη και μαγική ισορροπία, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και κέρδισε τον σεβασμό αντιπάλων και ομόσταυλων. Αν η αξία σου μετριέται από την ποιότητα των αντιπάλων σου, τότε ο Αλέν Προστ - που ήταν ο μόνος αποδέκτης των κωλοπαιδισμών του Άιρτον- και που σήμερα λέει τα καλύτερα λόγια για τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του, είναι το καλύτερο παράδειγμα.

Ο Σένα έφτασε στην Αγγλία το 1980 ως οδηγός kart όπου οι επικές μάχες με τον Τέρι Φούλερτον -τον οποίο ο ίδιος ο Σένα θεωρούσε τον καλύτερο οδηγό στον κόσμο- υπήρξαν ομηρικές και αξέχαστες. Το 1983 κατακτά το αγγλικό πρωτάθλημα F3, ενώ το 1984 ξεκινά την καριέρα του ως οδηγός F1 με την ομάδα της Toleman-Hart. Τα επόμενα τρία χρόνια (1985-'86-'87) θα τρέξει με την ομάδα της John Player Special Team Lotus ενώ το '88 βρέθηκε στην McLaren όπου και ξεκίνησε να λάμπει το άστρο του με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα χρόνια στην McLaren θα του επιτρέψουν να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και να κατακτήσει 3 τελικά πρωταθλήματα και να δημιουργήσει μια αξέχαστη αντιπαλότητα με τον Αλέν Προστ.

Το 1994 έκανε μεταγραφή στην Williams και στον 3ο αγώνα πέρασε στην αιωνιότητα. Αυτό ήταν.

Και ήταν αρκετό για να μιλάμε ακόμα όλοι γι αυτόν. Σήμερα θα διαβάσετε δεκάδες αφιερώματα. Υπάρχουν συνάδελφοι που ο χαμός του Άιρτον τους επιρρέασε τόσο πολύ και τόσο βαθιά που ένοιωσαν την ανάγκη να καθήσουν και να χάσουν μήνες και χρόνια από την ζωή τους για να γράψουν βιβλία για τον αξέχαστο βραζιλάνο, όπως ο πολύ καλός συνάδελφος Βασίλης Τσακίρογλου που έγραψε 3 βιβλία. To AYRTON SENNA ADEUS I, AYRTON SENNA ADEUS II και το Senna: Το Πνεύμα της Ταχύτητας. Ακόμα και εγώ κάθησα και έγραψα ένα πολυσέλιδο άρθρο ποταμό για τον γρηγορότερο κατά την γνώμη μου οδηγό όλων των εποχών. Διαβάστε το εδώ.

Μια ολόκληρη εποχή τελείωσε εκείνο το Σαββατοκύριακο στην Imola.

Πρώτα ο Roland και μετά ο Ayrton, υπήρξαν οι μάρτυρες για ένα σωρό αμαρτίες των ομάδων και των οργανωτών. Η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Έδωσε το έναυσμα για περισσότερο ασφαλή μονοθέσια και για περισσότερο ασφαλείς αγώνες.

Και παρ' όλο που έχουν περάσει 25 χρόνια από τον θάνατό του, ζει ακόμα στη μνήμη μας.

Δείτε ένα υπέροχο video-αφιέρωμα στον Άιρτον, από τον επίσης αξέχαστο αείμνηστο συνάδελφο Άρη Σταθάκη.