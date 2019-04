Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ σε μια διαφορετική συνέντευξη!

Ο Ντέιβιντ μίλησε σχετικά με τη σχέση του με το global Wings for Life World Run, που λαμβάνει χώρα κάθε πρώτη Κυριακή του Μαΐου. Και πως η καριέρα του στην Φόρμουλα 1 – δεν – τον βοήθησε στη τωρινή του πρόκληση: να οδηγεί την κινούμενη γραμμή τερματισμού του αγώνα, το Catcher Car.

Γιατί ασχολείσαι προσωπικά με το Wings for Life World Run;

Είμαι πρεσβευτής του Wings for Life από τις μέρες μου στην Φόρμουλα 1. Η προσωπική μου σχέση με την έρευνα για την κάκωση του νωτιαίου μυελού εντοπίζεται πολλά χρόνια πίσω όταν ήμουν test driver για τον Williams. Ο Frank Williams είναι τετραπληγικός! Μου έδωσε εργασία, μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα και μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω οδηγός Grand Prix. Και όσο οδηγούσα για τον Williams, είδα από πρώτο χέρι της καθημερινές προκλήσεις που συνοδεύουν την κάκωση του νωτιαίου μυελού και την συνεχή φροντίδα που χρειάζεται. Σίγουρα κάποιοι ασθενείς έχουν περισσότερη ανεξαρτησία από άλλους, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο τραυματισμός αυτός δεν επηρεάζει μόνο την ζωή των ίδιων των ασθενών αλλά και αυτές των φίλων και της οικογένειάς τους. Ήθελα να προσφέρω με οποιοδήποτε τρόπο και όταν έμαθα για το Wings for Life άρχισα να ασχολούμαι. Δουλεύω σαν πρεσβευτής από τότε – και έτσι βρίσκομαι τώρα σε αυτήν την θέση.

Πόσο καιρό στηρίζεις το Wings for Life World Run;

Από τότε που ξεκίνησε. Το Wings for Life World Run είναι η κληρονομιά της CEO του Wings for Life, Anita Gerhardter και είμαι περήφανος που συμμετείχα στην προσπάθεια της να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να μαζέψει έσοδα για να στηρίξει την έρευνα για την θεραπεία της κάκωσης του νωτιαίου μυελού.

Είμαι οδηγός Catcher Car από το πρώτο event το 2014. Μου αρέσει να βλέπω τους συμμετέχοντες να ξεκινάνε τον αγώνα – στις 11πμ σε όλο τον κόσμο – γνωρίζοντας ότι σύντομα θα τους προσπεράσω για να ολοκληρώσω των αγώνα τους. Κάποιοι καλύπτουν λιγότερο από 5χλμ ενώ άλλοι φτάνουν τα 90χλμ. Είναι υπέροχο να βλέπεις τόσους ανθρώπους να τρέχουν στο όνομα της ιατρικής έρευνας.

Το Wings for Life World Run διακατέχεται από ένα αίσθημα ενότητας. Όλοι είναι εκεί για τον ίδιο λόγο, χαμογελούν και απολαμβάνουν τον αγώνα. Είναι εκεί, γιατί θέλουν να είναι, μοιράζονται την εμπειρία τους και κάνοντας το βοηθάνε άλλους ανθρώπους.

Τι κάνεις εσύ στις 5 Μαΐου;

Κοίτα, έχω λίγη εμπειρία στην οδήγηση οπότε είμαι χαρούμενος να βρίσκομαι στο τιμόνι για να βοηθήσω. Ανέκαθεν, οδηγούσα το Catcher Car στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά φέτος θα πάω στην Ελβετία. Στο Zug.

Έχω ένα σαλέ στην Ελβετία εδώ και 15 χρόνια και γνωρίζω την ομορφιά της χώρας και την ζεστασιά των ανθρώπων της. Ανυπομονώ να τους προφτάσω με το Catcher Car για να τους ανακουφίσω μετά από πολλά χιλιόμετρα αγώνα και να τους ενθαρρύνω να ξεπεράσουν τους στόχους που έχουν θέσει για εκείνη την ημέρα. Συνήθως, όταν προσπερνάω κάποιον με το Catcher Car, βλέπω χαρούμενα χαμογελαστά πρόσωπα. Στο Zug, θα κάνω το ίδιο που κάνω κα στο ΗΒ: Στο τέλος του αγώνα, κορνάρω και χαιρετάω για να γιορτάσω την επιτυχία των συμμετεχόντων.

Ποια είναι η αγαπημένη σου ανάμνηση από το Wings for Life World Run;

Η κάθε μέρα! Έχω μάθει να ζω την στιγμή, οπότε κάθε λεπτό, κάθε άνθρωπος που προσπερνάω είναι η αγαπημένη μου ανάμνηση – μέχρι την επόμενη. Αλλά πιο πολύ ανατριχιάζω με τους ανθρώπους σε αναπηρικά καροτσάκια. Για εμένα, το επίτευγμά τους εμπνέει και είναι πιο θαυμαστό από τους επαγγελματίες μεγάλων διαδρομών. Εννοείται ότι και αυτοί έχουν μεγάλο ταλέντο και θαυμάζω την δουλεία τους αλλά οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τόσες δυσκολίες είναι οι πραγματικοί μου ήρωες.

Για εμένα επιτυχία δεν είναι να βρεθείς στην κορυφή του Everest ή ενός βάθρου σε Grand Prix – επιτυχία είναι να ξεπεράσεις τις προσωπικές σου προκλήσεις. Αυτό που κάνει το Wings for Life World Run πραγματικά ξεχωριστό είναι ότι επαγγελματίες δρομείς και απλοί άνθρωποι μαζεύονται για να ξεπεράσουν όλοι μαζί μία πρόκληση.

Πώς είναι η ζωή μέσα στο Catcher Car;

Με απλά λόγια, το να οδηγείς αργά το Catcher Car είναι πολύ πιο εύκολο από το να οδηγείς ένα αυτοκίνητο Grand Prix με υψηλή ταχύτητα. Η προετοιμασία έχει ως εξής: βάζω τη ζώνη, ελέγχω τη θέση, δέχομαι τις οδηγίες του τεχνικού τον οποίο εμπιστεύομαι όπως έκανα πάντα με την ομάδα μου και ξεκινάω. Το σύστημα είναι όπως πρέπει να είναι και δεν χρειάζεται να κάνω overthink.

Επειδή υπάρχουν γωνίες και στροφές, πρέπει να μειώνω την ταχύτητα μερικές φορές. Στο Cambridge για παράδειγμα, υπάρχει μία στροφή 90 μοιρών λίγο μετά την εκκίνηση οπότε πρέπει να πηγαίνω αργά. Το λογισμικό με βοηθάει να καταλαβαίνω ποια ταχύτητα είναι κατάλληλη για να διατηρώ έναν σταθερό ρυθμό.

Στην αρχή, όταν δεν υπάρχει κάποιος μπροστά μου, μπορώ να χαλαρώσω. Όταν πρόκειται να προφτάσω κάποιον όμως πρέπει να είμαι προσεκτικός. Συγκεντρώνομαι στο να πιάνω την ακριβή ταχύτητα καθώς οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ξέρουν αν κάλυψαν 8.12χλμ ή 7.98 χλμ. Θέλω να γνωρίζουν την ακριβή απόσταση που έχουν καλύψει.

Αυτές είναι οι πιο όμορφες στιγμές όμως – όταν οι διαγωνιζόμενοι βλέπουν το Catcher Car και ξέρουν ότι είναι κοντά στο τέλος του αγώνα. Τρέχουν μακριά, υψώνουν τα χέρια τους, γελάνε και μας φωνάζουνε – τους έχω δει να χορεύουν, να αγκαλιάζονται και να χοροπηδάνε γεμάτοι ενέργεια όσο τους προσπερνάω. Απογοητεύονται λίγο αλλά είναι χαρούμενοι. Υπάρχει τόσο καλή διάθεση μέσα στην ημέρα, κάθε στιγμή είναι μία υπέροχη στιγμή.

Όποιος θέλει να συμμετάσχει μπορεί να γραφτεί στο Wings for Life World Run ή να συνδεθεί με το live show στις 5 Μαΐου για να παρακολουθήσει το event.

Σχετικά με το Wings for Life Spinal Cord Research Foundation

Παγκοσμίως, εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από αναπηρικό καροτσάκι μετά από κάκωση του νωτιαίου μυελού, τις περισσότερες φορές, ως αποτέλεσμα αυτοκινητιστικού η πτώσης. Το Wings for Life είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα με αποστολή την εύρεση θεραπείας για την κάκωση νωτιαίου μυελού. Από το 2004, το Wing for Life έχει στηρίξει σημαντικά ερευνητικά project και κλινικές δοκιμές ανά τον κόσμο. Παρόλο που η θεραπεία δεν έχει βρεθεί ακόμα, υπάρχει σταθερή πρόοδος. Το 100% των εσόδων του Wings for Life World Run από τα κόστη των συμμετοχών και τις δωρεές βοηθάνε τον Wings for Life να πετύχει τον μεγάλο του στόχο. Κάθε βήμα που κάνει κάποιος στο Wings for Life World Run και μέσω της εφαρμογής Wings for Life World Run App είναι ένα βήμα προς στην σωστή κατεύθυνση - http://www.wingsforlife.com/

Σχετικά με το Wings for Life World Run

Μία μέρα κάθε χρόνο, το Wings for Life World Run λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε πολλές τοποθεσίες και μέσω της εφαρμογής ανά τον κόσμο. Όλοι ξεκινάνε την ίδια στιγμή, μέρα ή νύχτα με τον ίδιο στόχο – να μαζευτούν χρήματα για το Wings for Life Foundation. Η μορφή του αγώνα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να τρέξουν όσο μπορούν μέχρι να τους προσπεράσει η κινούμενη γραμμή τερματισμού, το «Catcher Car», το οποίο προσπερνάει τους διαγωνιζόμενους είτε κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους είτε virtually μέσα από την εφαρμογή, αυξάνοντας την ταχύτητα του μέχρι να προφτάσει κάθε διαγωνιζόμενο. Η κινούμενη γραμμή τερματισμού δίνει την δυνατότητα σε όλους να τερματίσουν ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους – οι πιο αργοί διαγωνιζόμενοι τερματίζουν νωρίς ενώ οι πιο έμπειροι αθλητές μπορούν να τρέχουν για ώρες. Το 100% του κόστους της συμμετοχής και όλα τα ποσά από τις δωρεές δίνεται για την στήριξη της προσπάθειας να βρεθεί η θεραπεία για την κάκωση του νωτιαίου μυελού. Μέσα σε 5 χρόνια από το ξεκίνημα του το 2014, το World Run έχει προσελκύσει περισσότερους από 500,000 συμμετέχοντες 193 εθνικοτήτων με αγώνες να εκτυλίσσονται σε περισσότερες από 66 χώρες και στις 7 ηπείρους.

Η εφαρμογή του Wings for Life World Run

Η εφαρμογή του Wings for Life World Run επιτρέπει σε όλους, όπου και αν βρίσκονται, να συμμετέχουν στο παγκόσμιο κίνημα. Ενεργοποιώντας την εφαρμογή, οι δρομείς μπορούν να πάρουν μέρος στο Wings for Life World Run και να τρέξουν την ίδια στιγμή με όλους τους διαγωνιζόμενους σε Wings for Life World Run ανά τον κόσμο, μέχρι να τους προφτάσει το virtual Catcher Car της εφαρμογής. Όποιος τρέχει με την εφαρμογή μπορεί να διαλέξει ο ίδιος την πορεία του ενώ σε πολλά μέρη διοργανώνονται App Runs, όπου άνθρωποι μαζεύονται και τρέχουν μαζί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

