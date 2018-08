O Χάμιλτον διασκέδασε στη Μύκονο και μετά μάζεψε πλαστικά από τη θάλασσα! (pics & vid)

Σε λάτρη της Μυκόνου φαίνεται, ότι εξελίσσεται ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes αξιοποίησε το καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1 για διακοπές στο Νησί των Ανέμων παρέα με το μοντέλο Γουίνι Χάρλοου και άλλους φίλους του. Μάλιστα είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά που επισκέπτεται ο τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 το κοσμικό νησί, το οποίο φαίνεται ότι τον έχει μαγέψει.

Ο Λιούις Χάμιλτον δεν είναι όμως απλά ένας κορυφαίος οδηγός αγώνων, αλλά ενδιαφέρεται και δραστηριοποιείται και σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι για παράδειγμα η προστασία των ζώων. Μάλιστα, εδώ και λίγο καιρό έχει γίνει χορτοφάγος και απέχει από το κρέας, ενώ τώρα μας έδειξε και την οικολογική πλευρά του χαρακτήρα του.

Συγκεκριμένα, ο Χάμιλτον ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από άγνωστη παραλία με βότσαλα, η οποία ήταν γεμάτη πλαστικά μπουκάλια, σακούλες και άλλα σκουπίδια, που είχε ξεβράσει η θάλασσα. Ο Βρετανός καθάρισε με τους φίλους του όλη την περιοχή και ταυτόχρονα ανέβασε και βίντεο, στο οποίο παρακαλεί τον κόσμο να μην αγοράζει προϊόντα από πλαστικό και πολυεστερικά υλικά, ενώ στο τέλος αναφέρει ότι όλη η επιχείρηση καθαρισμού της ακτής διάρκεσε δύο ώρες.

Μπράβο πάντως στο κουράγιο του, γιατί δεν είναι και πολλοί εκείνοι, που θυσιάζουν κάποιες ώρες από τον χρόνο των διακοπών τους για τέτοιες ενέργειες.

I’m in just one of so many beautiful parts of the world today when we stumbled across this mess. We couldn’t stand by, we had to do something. We all need to act, we must stop supporting companies that are blindly fixated on their profits at the expense of our beautiful planet! pic.twitter.com/CBG0VD0jOs

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 7 Αυγούστου 2018