Αυτό είναι το F1 Esports Series (pics & vids)

Ένα νέο πρωτάθλημα, που ήρθε για να καθηλώσει τους gamers και τους φαν της Formula1, ξεκίνησε στο Λονδίνο. Ο λόγος για το F1 Esports Series, με τα ημιτελικά να διεξάγονται στην Gfinity Arena, απ' όπου προκρίθηκαν 20 φιναλίστ στον μεγάλο τελικό, που θα γίνει στο Άμπου Ντάμπι τον επόμενο μήνα.

Οι αγώνες ήταν τέσσερις στον αριθμό και από τον καθένα προκρίθηκαν πέντε gamers-οδηγοί, τη στιγμή που προσέφεραν θέαμα, εκπληκτικές προσπεράσεις, ακόμα και συμβάν μέσα στο πιτ λέιν, κάτι που βλέπουμε συχνά στην F1.

Ωστόσο, ο αγώνας της ημέρας έγινε στο τέλος, όταν οι Πάτρικ Χόλζμαν και Φρέντερικ Ράσμουσεν είχαν μία επική μάχη, με νικητή τον πρώτο. Μπορείτε, λοιπόν, να δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα των ημιτελικών, καθώς και τους 20 φιναλίστ.

Αναλυτικά η 20άδα του τελικού

Μπρέντον Λάι 50 βαθμοί

Άλερτ Βαντέρβαλ 50 βαθμοί

Σόνουκ Σάλτνουκ 50 βαθμοί

Πάτρικ Χόλζμαν 50 βαθμοί

Σβεν Ζούρνερ 36 βαθμοί

Νικόλο Φιορόνι 33 βαθμοί

Σέντρικ Τόμε 33 βαθμοί

Τσεμ Μπολουκμπάσι 33 βαθμοί

Φρέντερικ Ράσμουσεν 33 βαθμοί

Ιγκόρ Φράγκα 30 βαθμοί

Τζόνι Τορμάλα 30 βαθμοί

Τιτσιάνο Μπριόνι 27 βαθμοί

Πάτρικ Κρουτίι 25 βαθμοί

Τζιανφράνκο Τζιλιόλι 25 βαθμοί

Αλμπέρτο Φολτράν 22 βαθμοί

Μαντς Σόρενσεν 22 βαθμοί

Χάρισον Τζακς 21 βαθμοί

Φαμπρίτσιο Ντονόσο Ντελάγκδο 18 βαθμοί

Σαλίχ Σάλτνουκ 18 βαθμοί

Μαξιμίλιαν Μπενέκε 14 βαθμοί

What a move The #F1Esports Semi-Finals didn't disappoint pic.twitter.com/BnZq1DwG51 — Formula 1 (@F1) 11 Οκτωβρίου 2017

Intense racing on the track - & in the pit lane - at last night's #F1Esports Semi-Final. Catch up on @Twitch >> https://t.co/AC4tV353Ow pic.twitter.com/SozVFeSPLF — Formula 1 (@F1) 11 Οκτωβρίου 2017

And then there were 20 Next stop = Abu Dhabi for the 2017 #F1Esports Series Final #F1 @Gfinity @Formula1game pic.twitter.com/mq7pyAqjhK — Formula 1 (@F1) 10 Οκτωβρίου 2017

We had some EPIC #F1Esports action in the heats this afternoon Watch the semi-finals LIVE here >> https://t.co/OTcDOygAKO #F1 pic.twitter.com/mteV3JFiDh — Formula 1 (@F1) 10 Οκτωβρίου 2017