Έτσι έκανε... ζέσταμα ο Χάμιλτον για τη νίκη στη Σουζούκα (vid)

Την 61η νίκη της καριέρας του πανηγύρισε στη Σουζούκα ο Λιούις Χάμιλτον, όμως προηγήθηκε ένα ξεχωριστό... ζέσταμα! Το... καλό κλίμα στα αποδυτήρια είναι το παν για κάθε ομάδα, ακόμα και γι' αυτές της Formula1, ειδικά όταν θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Κάτι που έδειξαν στη Mercedes το βράδυ του Σαββάτου (7/10).

Όπως φαίνεται από το βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο λογαριασμό των «ασημί βελών» στο Twitter, ο Βρετανός διασκέδασε με μέλη της ομάδας του Μπράκλεϊ, παίζοντας μπόουλινγκ. Μάλιστα, παρών ήταν και ο Τότο Βολφ, που... φρόντιζε για τις μπύρες, εννοείται με μέτρο, καθώς την επόμενη μέρα είχε αγώνα, που είχε άκρως σημαντική εξέλιξη για τη μάχη του τίτλου.

ICYMI: Saturday night in Suzuka with @LewisHamilton and the Silver Arrows! #ThatsHowWeRoll pic.twitter.com/SCV21GLnXc

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 10, 2017