Nissan Leaf, ο βασιλιάς των ηλεκτρικών μοντέλων

Ποιο είναι το πιο επιτυχημένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο; Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο Tesla, όπως θα πίστευαν πολλοί, αλλά για το Nissan Leaf, από το οποίο έχουν πωληθεί συνολικά περίπου 320.000 αυτοκίνητα πρώτης γενιάς και έπεται συνέχεια με τον διάδοχό του, που παρουσιάστηκε πριν μερικούς μήνες και στην Ελλάδα. Στη χώρα μας βέβαια παραμένουν τα ηλεκτρικά οχήματα σπάνιες παρουσίες, ωστόσο και εδώ αρχίζει και αλλάζει το τοπίο, έστω και με τεράστια καθυστέρηση απέναντι στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Το Nissan Leaf δεύτερης γενιάς αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη νέα εποχή της αυτοκίνησης, παρά το ιδιόμορφο ντιζάιν του που χρειάζεται χρόνο, μέχρι να το συνηθίσεις. Οι Ιάπωνες έδωσαν μεγάλη έμφαση στην εξέλιξη της μπαταρίας του, η οποία διαθέτει πλέον 40 kW χωρητικότητα και επιτρέπει μία αυτονομία της τάξης των 285 χιλιομέτρων. Στην πραγματικότητα και κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες μετρήσαμε την αυτονομία κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας γύρω στα 200 χιλιόμετρα, που κρίνονται o.k. για ένα ηλεκτρικό μοντέλο, καθώς αρκεί συνήθως η φόρτιση της μπαταρίας του κάθε 3 – 4 ημέρες. Βεβαίως, τα ταξίδια απαιτούν στρατηγικό σχεδιασμό και εκ των προτέρων χαρτογράφηση όλων των διαθέσιμων ταχυφορτιστών κατά τη διαδρομή σας, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα απολύτως ανταγωνιστικό μοντέλο σε σύγκριση με ένα όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας από οικιακή πρίζα με 2,3 kW διαρκεί γύρω στις 17 ώρες, με οικιακό φορτιστή Wallbox των 7 kW γίνεται σε λιγότερο από 7,5 ώρες, ενώ στον ταχυφορτιστή «γεμίζει» κατά 80% σε περίπου 60 λεπτά. Η αίσθηση του νέου Nissan Leaf στον δρόμο είναι εντυπωσιακή, καθώς η βάρους 300 κιλών μπαταρία βρίσκεται στο πάτωμα και δημιουργεί ένα χαμηλό κέντρο βάρους, που επιτρέπει στο ηλεκτροκίνητο μοντέλο να κάθεται στιβαρά στην άσφαλτο. Μεγάλη συμβολή στην εξαιρετική οδηγική εικόνα του Leaf δεύτερης γενιάς έχουν οι ισορροπημένες αναρτήσεις του, που αποσβένουν τέλεια τους κραδασμούς, ενώ στο εσωτερικό του αυτοκινήτου επικρατεί απόλυτη ηρεμία, λόγω και της αναβαθμισμένης ηχομόνωσης.

Ακόμη και σε απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, παραμένει το πιο επιτυχημένο ηλεκτρικό μοντέλο στον κόσμο εξαιρετικά σταθερό, χάρη στην άμεση παρέμβαση του συστήματος ευστάθειας, που μειώνει δραστικά την ταχύτητα κίνησης σε τέτοιες περιπτώσεις.

Οι 150 ίπποι του ηλεκτροκινητήρα αποδείχθηκαν υπερεπαρκείς στη διάρκεια του τεστ μας, με την επιτάχυνση από στάση έως 100 χλμ./ώρα να έρχεται σε μόλις 7,9’’. Αντίθετα, η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 144 χλμ./ώρα, γιατί πάνω από αυτές τις ταχύτητες εκτοξεύεται στα ύψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και η αυτονομία του Leaf θα κατέληγε στα Τάρταρα. Να πούμε επίσης, ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται στις 19,4 kWh ανά 100 χλμ., που κοστίζουν περίπου 2,1 ευρώ με βάση τα νέα –αυξημένα – τιμολόγια της ΔΕΗ. Αν μάλιστα φορτίζετε το Leaf τις νυχτερινές ώρες, τότε περιορίζεται το κόστος γύρω στα 1,5 ευρώ!

Η αίσθηση της επιτάχυνσης με το πρώτο πάτημα του γκαζιού είναι μοναδική και μοιάζει σαν τα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια του λούνα παρκ προς το πολύ δυνατότερο, ενώ οι μηχανικοί της Nissan φρόντισαν για ένα πολύ ομαλό ξεδίπλωμα της ισχύος του κινητήρα χωρίς εξάρσεις και σκαμπανεβάσματα. Πρόκειται για μία επιλογή, που ταιριάζει γάντι στο Nissan Leaf, καθώς τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα λειτουργούν σαν χαλαρωτικοί μασέρ στη ζούγκλα της κυκλοφορίας.

Η λίστα του εξοπλισμού περιλαμβάνει τα πάντα, ανάλογα με τα επίπεδα εξοπλισμού της έκδοσης, που θα επιλέξει ο πελάτης. Μεταξύ άλλων προβλέπονται σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος Propilot Park και προβολείς LED, αλλά και το σύστημα αυτόνομης οδήγησης ProPilot σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας Stop and go αποκλειστικά στον αυτοκινητόδρομο. Μία ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο ηλεκτρικό πεντάλ E-Pedal, με το οποίο επιταχύνεις, φρενάρεις και ακινητοποιείς το όχημα, αρκεί να πάρεις τον χρόνο σου και να προσαρμοστείς στις αντιδράσεις του. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, μπορείς να κινείσαι –ακόμη και στις στροφές- με ελάχιστη χρήση των φρένων, αν πάλι δεν καταφέρνεις να συμφιλιωθείς με τη χρήση του, απλά το απενεργοποιείς με το πάτημα ενός διακόπτη.

Οι χώροι κυμαίνονται στον μέσο όρο της compact κατηγορίας. Τα περιθώρια για τα κεφάλια αρκούν για δίμετρους επιβάτες, όμως τα καθίσματα σύρονται τόσο πίσω, όσο για να βολευτούν άτομα έως 1,85 μ. εμπρός και 1,80 μ. πίσω. Νορμάλ καταστάσεις δηλαδή, απλά θα θέλαμε να ρυθμίζεται το τιμόνι όχι μόνον σε ύψος, αλλά και τηλεσκοπικά σε βάθος.

Κατά τα άλλα, ο σχεδιασμός του κόκπιτ δεν είναι πλέον τόσο φουτουριστικός, όπως στο Leaf της προηγούμενης γενιάς, ενώ προβλέπεται μία οθόνη αφής για το προηγμένο σύστημα πολυμέσων σε συνδυασμό με τη νέα εφαρμογή Nissanconnect. Χάρη σε αυτή, μπορείς να ξεκινήσεις από μακριά τη φόρτιση του αυτοκινήτου, να ελέγξεις την εσωτερική θερμοκρασία του, να βλέπεις το στίγμα της στάθμευσής του, κλπ. Εννοείται, ότι το ηλεκτροκίνητο μοντέλο προσφέρει υψηλότατες δυνατότητες συνδεσιμότητας και είναι συμβατό με τις πλατφόρμες Android Auto και Apple Carplay.

Oι τιμές του νέου Nissan Leaf ξεκινούν στην έκδοση Acenta από...

Διαβάστε ολόκληρη την δοκιμή εδώ!