Koμψοτέχνημα το νέο Mazda 3

Η Mazda επέστρεψε δυναμικά στην Ελλάδα και η νέα σειρά 3 αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο πολύτιμα πετράδια της γκάμας της. Ειδικά η πεντάθυρη έκδοση Hatchback μαγνητίζει τα βλέμματα με τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Kodo – Soul of Motion στο εξωτερικό του αμαξώματος και τη μίνιμαλ αισθητική του εσωτερικού της. Εξαιρετικά εντυπωσιακή είναι η μάσκα του αυτοκινήτου με τους προβολείς LED και σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό μεταλλικό μπορντό χρώμα της μάρκας, που διέθετε το μοντέλο της δοκιμής μας. Τα πίσω κολονάκια μειώνουν ελαφρά την ορατότητα, όχι όμως και τους χώρους του νέου Mazda 3, το οποίο μοιάζει αρκετά σε coupe και ξεφεύγει αισθητικά χάρη στον δυναμισμό του από τα περισσότερα οικογενειακά μοντέλα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Να αναφέρουμε εδώ, ότι το Mazda 3 νέας γενιάς διαθέτει 4,46 μ. μήκος και 1.435 χιλιοστά ύψος, άρα έγινε ανεπαίσθητα κοντύτερο και χαμηλότερο από το προηγούμενο, πηγαίνοντας έτσι κόντρα στην τάση της εποχής που θέλει τα διάδοχα μοντέλα να είναι μεγαλύτερα από τα προηγούμενα. Επίσης, η νέα αρχιτεκτονική του οχήματος μειώνει τους κραδασμούς και τους θορύβους στο εσωτερικό, εκτός από την πρόσθετη άνεση που προσφέρει στους επιβάτες.

To εσωτερικό είναι αντάξιο ενός premium μοντέλου με τον πίνακα οργάνων να παραπέμπει σχεδιαστικά στο κόκπιτ του μεγαλύτερου Mazda 6. Η ποιότητα των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι κορυφαία, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το μεγάλο υποβραχιόνιο μεταξύ του οδηγού και του συνοδηγού και τα καλοφτιαγμένα πλήκτρα – χειριστήρια του τιμονιού. Στα καλά νέα περιλαμβάνεται η ύπαρξη ενός λειτουργικού Head – up – Display, αλλά και μίας μεγάλης οθόνης 8,8 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων. Η τελευταία διαθέτει υψηλή ανάλυση και έχει ενσωματωμένο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, ενώ προσφέρει συνδεσιμότητα με τις πλατφόρμες Apple Car Play και Android Auto.

Ο οδηγός βρίσκεται στο επίκεντρο ενός συμμετρικού κόκπιτ, ενώ όλα τα σημαντικά χειριστήρια βρίσκονται γύρω από αυτόν. Οι χώροι βρίσκονται στον μέσο όρο της κατηγορίας και στο πίσω μέρος βολεύονται άνετα δύο ενήλικες επιβάτες, αλλά με αρκετούς συμβιβασμούς ακόμη ένας τρίτος ανάμεσά τους. Ο όγκος του πορτ – μπαγκάζ κυμαίνεται μεταξύ 358 και 1.026 λίτρων, όμως το ψηλό κατώφλι δυσχεραίνει τη φόρτωση βαριών αντικειμένων.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας εφοδιαζόταν με τον νέο κινητήρα πετρελαίου 1,8 λίτρων, που αποδίδει 116 ίππους ισχύ και 270 Nm μέγιστη ροπή στρέψης. Αναμφίβολα, τα 116 άλογα δεν είναι ικανά για εκρηκτικές επιδόσεις, ωστόσο το ιαπωνικό μοντέλο αποδείχθηκε αρκετά σβέλτο, χάρη – μεταξύ άλλων – και στο χαμηλό βάρος των 1.380 κιλών, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Ετσι επιταχύνει από στάση έως 100 χλμ./ώρα σε 10,3’’ και πιάνει τα 193 χλμ./ώρα τελική, που μπορούν να χαρακτηριστούν αξιοπρεπέστατες τιμές για τα δεδομένα της κατηγορίας. Εξαιρετικά χαμηλή ήταν και η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης, που κυμάνθηκε στα 6,2 λίτρα ανά 100 χλμ. Να διευκρινίσουμε, ότι στη διάρκεια του τεστ διανύσαμε συνολικά γύρω στα 1.000 χλμ. στην πόλη, σε επαρχιακό δίκτυο και σε αυτοκινητοδρόμους, χωρίς να λυπηθούμε το γκάζι, αλλά...

