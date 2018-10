Με τα νέα BETA Enduro στην Ανάβυσσο (pics)

Μπορεί όλοι όσοι ασχολούνται με το Enduro ερασιτεχνικά ή αγωνιστικά να γνωρίζουν την ιστορική μάρκα εδώ και δεκαετίες. Για τους υπόλοιπους όμως αξίζει να κάνουμε μια εισαγωγή.

H ιταλική εταιρεία έχεις τις ρίζες της στο 1905, όταν η “Società Giuseppe Bianchi” ξεκίνησε την παραγωγή χειροποίητων ποδηλάτων στη Φλωρεντία. Αρκετά χρόνια αργότερα, μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η ζήτηση για μηχανοκίνητα οχήματα αυξήθηκε κατακόρυφα, ο Bianchi Enzo και ο Tosi Arrigo ξεκίνησαν την παραγωγή μοτοσυκλετών αλλάζοντας παράλληλα το όνομα του εργοστασίου σε BETA, που προήλθε από τα αρχικά τους γράμματα. Το CERVO 48 ήταν η πρώτη μοτοσυκλέτα που κατασκευάστηκε σε μαζική παραγωγή από την Beta, ενώ ακολούθησαν πολλά ακόμα μοντέλα μέχρι τη δεκαετία του ’70, όταν και ξεκίνησε η παραγωγή των πρώτων off road μοτοσυκλετών. To 2004 η Βeta επέστρεψε στην παραγωγή των τετράχρονων enduro ενώ από το 2010 είναι εντελώς ανεξάρτητη, με δική της σχεδίασης και παραγωγής κινητήρες που την οδήγησαν στην κατάκτηση τεσσάρων Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Enduro και την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο σημαντικές μάρκες στην κατηγορία των off road μοτοσυκλετών. Το 2017 η Beta είχε 160 υπαλλήλους, πούλησε παγκοσμίως 19.650 μοτοσυκλέτες ενώ o κύκλος εργασιών της έφτασε τα 73,5 εκατομμύρια ευρώ.

Από το 2010 την αντιπροσώπευση και την εισαγωγή των μοτοσυκλετών Beta στην Ελλάδα έχει αναλάβει η “The Fuoristrada Co”. Μόνιμος στόχος της εταιρείας είναι η στήριξη των ελληνικών αγώνων και η ανάπτυξη της ελληνικής αγωνιστικής σκηνής, κάτι που αποδεικνύει εμπράκτως με την αδιάλειπτη συμμετοχή στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Enduro και Trial. Ως αντάλλαγμα της συνεχής παρουσίας στους ελληνικούς αγώνες, η The Fuoristrada Co. έχει δει αναβάτες με μοτοσυκλέτες Beta να κατακτούν τέσσερα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Enduro και αμέτρητες νίκες σε αγώνες των περιφερειακών Κυπέλλων. Το πόσο σοβαρή δουλειά κάνει η The Fuoristrada Co, φάνηκε από την παρουσίαση των μοτοσυκλετών του 2019 στους δημοσιογράφους, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε οδηγώντας τα νέα μοντέλα σε μια συγκεκριμένη διαδρομή στο Πυργάκι Αναβύσσου.

Οι νέες Beta RR του 2019 έρχονται στην αγορά με νέα μεγαλύτερη γκάμα. Στο εργοστάσιο της Τοσκάνης, δεν εργάστηκαν μόνο για να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν την υπάρχουσα γκάμα, εισήγαγαν επίσης ένα νέο κινητήρα 200cc.

Μία δίχρονη μοτοσυκλέτα που μαζί με την πρόσφατη παρουσίαση του RR 125, ολοκληρώνει την enduro γκάμα της Beta, η οποία πλέον περιλαμβάνει οκτώ διαφορετικά μοντέλα.

Η φιλοσοφία της Beta είναι να διασφαλίσει ότι κάθε κινητήρας έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε αναβάτη enduro.

Δεδομένου του μεγέθους του κινητήρα και του χαμηλού του βάρους, το νεοαφιχθέν RR 200 2T έχει κληρονομήσει τα χαρακτηριστικά πλαισίου του 125. Κατασκευασμένο από χρωμιομολυβδαίνιο, με διπλή βάση που χωρίζεται πάνω από την εξαγωγή της εξάτμισης, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για κινητήρες μικρής χωρητικότητας και είναι ένα από τα μικρότερα που έχουν βγει ποτέ στην παραγωγή. Παράλληλα, έχοντας δεχθεί επανασχεδιασμό των βασικών διαστάσεων του, εξασφαλίζει την ιδανική θέση του κινητήρα μέσα σε αυτό.

Έχοντας αυτόματη τρόμπα λαδιού και μίζα για την εκκίνηση του κινητήρα, το νέο RR 200 2T είναι μια εξαιρετική all-around μοτοσυκλέτα που θα καλύψει από τους αγωνιζόμενους μέχρι τους αγνούς λάτρεις του off road.

Φυσικά σημαντικές αναβαθμίσεις δέχθηκε ολόκληρη η γκάμα, με τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μέσα από τους αγώνες enduro. Μην ξεχνάμε πως τα τρία τελευταία χρόνια, η Beta έχει κερδίσει δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών στην EnduroGP, από έναν τίτλο στην κατηγορία Enduro3 και EnduroGP με τον Steve Holcombe κι δύο στην Enduro Junior με τον Brad Freeman (‘17) και τον Matteo Cavallo (’18). Οι εργασίες αναβάθμισης επικεντρώθηκαν τόσο στον κινητήρα όσο και στη σχεδίαση του πλαισίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις αναρτήσεις. Πλέον, τόσο μπροστά όσο και πίσω, υπάρχουν εξαρτήματα της κορυφαίας ZF που είναι σαφώς πιο προηγμένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν.

Ας δούμε πρώτα τα δίχρονα μοντέλα

XTRAINER - Mε 300 κ.εκ. Φιλική, εύκολη και δυνατή. Ο άπειρος θα βρει τρόπο να την ανακαλύψει και ο εμπείρος θα μπορέσει εύκολα και με ασφάλεια να διασκεδάσει δίχως να κουραστεί. Η μοτοσυκλέτα που ταιριάζει γάντι σε νέους αναβάτες.

BETA RR 125 - Η μικρότερη μοτοσυκλέτα στη γκάμα της Beta, η ελαφρύτερη και η πιο ευκολοδήγητη. Κατάλληλη για αγωνιστική χρήση τόσο για νέους αναβάτες των μικρών κατηγοριών όσο και για έμπειρους που αναζητούν ένα “διασκεδαστικό παιχνίδι”.

BETA RR 200 - Με χαρακτηριστικά πλαισίου και κινητήρα από το μικρότερο 125 αλλά με περισσότερη ροπή και δύναμη. Διαθέτει τρόμπα λαδιού και μίζα εκκίνησης που την κάνουν ιδανική για ερασιτέχνες αναβάτες.

BETA RR 250 - Ιδανική για όσους ψάχνουν μία ομαλή δίχρονη μοτοσυκλέτα με ελαφρώς λιγότερη δύναμη και ροπή από το κορυφαίο δίχρονο των 300cc, για περισσότερο κράτημα και ευελιξία.

BETA RR 300 - Κατασκευασμένη για αυτούς που τους αρέσουν οι μεγάλοι κινητήρες με εντυπωσιακή ροπή σε όλο το φάσμα των στροφών. Η τέλεια μοτοσυκλέτα για όσους θέλουν θηριώδη δίχρονη ροπή από το ρελαντί. Ιδανικό για extreme και “σφιχτό” enduro ενώ στα χέρια ενόςπροπονημένου αναβατή είναι ικανό για κορυφαίες επιδόσεις σε χρονομετρημένες ειδικές.

Αλλά και τα 4χρονα.

BETA RR 350 4Τ - Το ευκολότερο στην τετράχρονη γκάμα. Ιδανικό για οδήγηση με υψηλές rpm και πάντα με γραμμική απόδοση, χωρίς να κουράζει τον αναβατή.

BETA RR 390 4Τ - Ο ιδανικός συνδυασμός κρατήματος και απόδοσης. Ελαφριά αίσθηση κινητήρα με περισσότερη δύναμη και ροπή. Δεν είναι τυχαία αλώστε η επιλογή του Christophe Charlier και του Γιαννη Τριγκα.

BETA RR 430 4Τ - Κινητήρας υψηλής απόδοσης και άφθονης ροπής που αποδεικνύεται ιδανικός όταν ο αναβάτης εκμεταλλεύεται τη μακριά κλιμάκωση του κιβωτίου ενώ η ευελιξία του μοιάζει με αυτήν του 390.

BETA RR 480 4Τ - Η μοτοσυκλέτα που ταιριάζει γάντι σε ανοιχτές διαδρομές. Τα χαρακτηριστικά της είναι παρόμοια με της RR 430 αλλά με ακόμη περισσότερη ροπή και δύναμη, ιδανική για μεγαλόσωμους και έμπειρους αναβάτες.

Εννοείται πως στο άνοιγμα του άρθρου, αυτός ο τύπος που πηγαίνει σαν την κότα, είμαι εγώ και στις άλλες φωτογραφίες πιο κάτω οι εργοστασιακοί οδηγοί της BETA. Στο επόμενο τεύχος του InMotion θα έχουμε δοκιμή BETA Xtrainer. Θα σας περιγράψουμε πως ευχαριστηθήκαμε την οδήγηση της πιο απολαυστικής BETA, της Χtrainer και πως «νοιώσαμε στο κορμί μας» την εμπειρία της οδήγησης.