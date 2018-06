H νέα Mercedes C-Class έρχεται με 6.500 βελτιώσεις! (vid)

Στην πέμπτη χρονιά παραγωγής της, η C-Class είναι η πιο επιτυχημένη σειρά μοντέλων της Mercedes-Benz στην ιστορία της και είχαμε την ευκαιρία να την οδηγήσουμε στο Λουξεμβούργο, καθώς πλέον παρουσιάζεται για το 2018 με πληθώρα βελτιώσεων. Όσον αφορά στην εξωτερική εμφάνιση, οι αλλαγές περιορίζονται στον νέο σχεδιασμό των προφυλακτήρων, των προβολέων και των πίσω φώτων. Στο εσωτερικό βεβαίως υπάρχουν περισσότερες αλλαγές. Για την ακρίβεια στο νέο μοντέλο υπάρχουν αλλαγές σε 6.500 σημεία που τα περισσότερα φυσικά δεν γίνονται αντιληπτά. Μόνο η εξωτερική μορφή έχει μείνει σχεδόν η ίδια και μόνον οι πολύ σχετικοί θα δουν με την πρώτη ματιά τις αλλαγές στους προφυλακτήρες και στους προβολείς που πλέον είναι διαθέσιμοι σε 3 διαφορετικά σετ εμπρός και πίσω φώτων από απλά, μέχρι τα νέας τεχνολογίας Mutlibeam LED.

Ο νέος ιδιοκτήτης της σειράς C θα απολαύσει μια νέα εμπειρία, με προαιρετικά πλήρως ψηφιακή οθόνη οργάνων και νεα συστήματα πολυμέσων με εξατομικευμένες πληροφορίες και φυσικά το ολοκαίνουργιο σύστημα διαδραστικής σχέσης του οδηγού με το αυτοκίνητο, το Mercedes me. To κουμπί εκκίνησης του κινητήρα είναι πλέον στάνταρ, οι επιβάτες κάθονται σε νέα επανασχεδιασμένα καθίσματα και νέος φυσικά είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων που είναι διαθέσιμος σε διαστάσεις από 5,5 ίντσες -με έγχρωμη οθόνη στη βασική έκδοση- μέχρι μια... οπτική πανδαισία με οθόνη 12,3 ιντσών και παραμετροποίηση σε Classic, Sport και Progressive.

Νέο είναι το τιμόνι που βρίθει διακοπτών και συστημάτων και διαθέτει χειριστήρια ευαίσθητα στην αφή. Ανταποκρίνονται σε κινήσεις με κίνηση, όπως η οθόνη ενός smartphone. Η λειτουργία του DISTRONIC και του συστήματος cruise control με χειριστήρια απευθείας στο τιμόνι είναι ένα ακόμα νέο χαρακτηριστικό. Βεβαίως η μεγαλύτερη αλλαγή, είναι η νέα μεγάλη υπερευρεία οθόνη HD 1920x720 στην κορυφή του ταμπλό διαγωνίου 10,25 ιντσών. Για τους μερακλήδες στον ήχο η Mercedes προσφέρει High End ηχοσύστημα της Burmester.