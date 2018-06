Από 16.590 ευρώ το νέο Hyundai Kona!

Το νέο KONA είναι το πιο νέο μοντέλο στην γκάμα της Hyundai στην κατηγορία των B-SUV. Είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε σε άσφαλτο και χώμα στην περιοχή των Μεσογείων στην πανελλαδική παρουσίαση από την Ελληνική αντιπροσωπεία.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που βασίζεται στο πάτωμα του Hyundai Elantra που βεβαίως είναι ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας D. Με αποτέλεσμα ενώ διατηρεί σχετικά μικρό μήκος 4.1 μέτρων να είναι φαρδύ 1.8 μέτρα και να δείχνει εσωτερικά «μεγάλο». Δηλαδή είναι ένα αυτοκίνητο που εσωτερικά δείχνει και είναι μεγάλο, ενώ ταυτόχρονα εξωτερικά διατηρεί περιορισμένες διαστάσεις και χαρακτηρίζεται ως B-SUV+.

Το Νέο Hyundai Kona αποτελεί μια εντελώς νέα σχεδιαστική πρόταση, με διπλούς προβολείς LED, διχρωμία αμαξώματος-οροφής και επιλογή από δέκα έντονα εξωτερικά χρώματα, που προσφέρουν 28 διαφορετικούς συνδυασμούς για κάθε διαφορετικό ύφος. Οι χρωματιστές ραφές στα καθίσματα και το τιμόνι, καθώς και οι φωτεινές ενδείξεις γύρω από τους αεραγωγούς διαφοροποιούν αισθητά το εσωτερικό του. Το Νέο Kona είναι το μοναδικό αυτοκίνητο της κατηγορίας, όπου το χρώμα του εσωτερικού τόνου συνδυάζεται χρωματικά με τις ζώνες ασφαλείας.

Το Νέο Kona είναι ένα πραγματικό SUV με τετρακίνηση, αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις (7DCT) και τους τελευταίας τεχνολογίας κινητήριες της Hyundai: από τους σύγχρονους υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες 120 και 177 ίππων μέχρι την τεχνολογία Diesel νέας γενιάς.

Η νέα οθόνη αφής του μοντέλου προβάλλει οδηγικές πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού και παράλληλα με head-up display σε ειδική διάφανη επιφάνεια που ανασηκώνεται πίσω από το κάλυμμα του πίνακα οργάνων, μόλις ενεργοποιηθεί ο κινητήρας. Η κορυφαία φωτεινότητά της και το μέγεθος των 8-ιντσών δεν επιτρέπουν μόνο την αβίαστη ορατότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και την ταχύτερη επεξεργασία των πληροφοριών, διατηρώντας παράλληλα προσηλωμένη την προσοχή του οδηγού στο δρόμο. Το προαιρετικό σύστημα ψυχαγωγίας 8-ιντσών ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες πλοήγησης, μέσων και συνδεσιμότητας, υποστηρίζοντας τόσο το Apple CarPlay όσο και το Android Auto. Το σύστημα διατίθεται με 7-ετή δωρεάν συνδρομή LIVE Services, προσφέροντας ενημερωμένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τον καιρό, την κίνηση, τις κάμερες ταχύτητας (όπου επιτρέπεται) και on-line αναζητήσεις για διάφορα σημεία ενδιαφέροντος.

Ένα ακόμη τεχνολογικά προηγμένο χαρακτηριστικό της Hyundai, που συναντούμε για πρώτη φορά στο Νέο Kona είναι το σύστημα πολυμέσων Display Audio, όπου οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το περιεχόμενο του smartphone τους στην οθόνη 7-ιντσών του συστήματος μέσω του Apple CarPlay και του Android Auto. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους επιβάτες να χρησιμοποιήσουν τις ενσωματωμένες δυνατότητες πλοήγησης του τηλεφώνου, να πραγματοποιήσουν τηλεφωνικές κλήσεις, να υπαγορεύσουν μηνύματα ή να ακούσουν την αγαπημένη τους μουσική. Ένα προαιρετικό ασύρματο σημείο φόρτισης (Qi standard) για κινητά τηλέφωνα επιτρέπει στους επιβάτες να φορτίσουν άνετα τα smartphones τους εν κινήσει. Επίσης για πρώτη φορά, η γνωστή εταιρεία high end ηχητικών συστημάτων Krell, μπαίνει στον χώρο του αυτοκινήτου και παρουσιάζει στο Kona το νέο super-premium ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας της, με οκτώ ηχεία και ενισχυτή, προσφέροντας ποιότητα ήχου ανάλογη συναυλιακής αίθουσας.

Το Νέο Kona διαθέτει δύο υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βενζίνης με υψηλή ροπή και άριστη οικονομία καυσίμου: ένα T-GDI 1.0-λίτρων με 6-τάχυτο (MT) μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και 120 ίππους (88 kW) (μικτή κατανάλωση καυσίμου από 5.2 lt / 100 km και έναν 1.6-λίτρων με 177 ίππους και τετρακίνηση με κατανάλωση καυσίμου: 6,7 lt / 100 km. Η προαιρετική τετρακίνηση του Νέου Kona εξυπηρετεί τους οδηγούς σε όλα τα είδη οδήγησης με ροπή μέχρι 50% στους πίσω τροχούς. Όλα τα Νέα Kona με τετρακίνηση διατίθενται με πίσω άξονα πολλαπλών συνδέσμων. Η Hyundai λανσάρει επίσης την επόμενη γενιά κινητήρων Diesel 1.6-λίτρων για το Νέο Kona, που διατίθεται με 6-τάχυτο (6-Speed ​​MT) κιβώτιο ταχυτήτων ή 7-DCT κιβώτιο ταχυτήτων, με προαιρετική τετρακίνηση. Η εντελώς νέα πλατφόρμα του Kona επιτρέπει την προαιρετική τετρακίνηση και καθιστά το Kona ικανό να φιλοξενήσει και ηλεκτρoκίνηση καθώς υπάρχει ήδη και αμιγώς ηλεκτροκίνητη έκδοση που για την ώρα δεν εισάγεται στην Ελλάδα.

Το Νέο Kona διαθέτει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών ενεργητικής ασφάλειας, όπου μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει συστήματα όπως: Forward Collision Warning και Forward Collison-Avoidance Assist with Pedestrian Detection, Blind-Spot Collision Warning, Rear Cross-Traffic Collision Warning, Lane Keep Assist, Driver Attention Warning, Low Beam Assist-Static and High Beam Assist.

Οδηγικά μας εντυπωσίασε από την ακαμψία του και την αίσθηση ποιότητας που αποπνέει τόσο στο δρόμο που ήταν άλλωστε αναμενόμενο όσο και στο χώμα -σε απαγορευτικούς σε ταχύτητα ρυθμούς. Πρόκειται πραγματικά για ένα εξαιρετικό προϊόν σε κάθε τομέα που εκπλήσσει ευχάριστα και θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε premium. Έχει δυνατούς κινητήρες με αυτόματα κιβώτια διπλού συμπλέκτη, high end ηχητικό σύστημα Krell με όλες τις επιλογές συνδεσιμότητας, κορυφαία συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και ασυναγώνιστη τιμή που ξεκινά από τις 16.590€ για τον χιλιάρη turbo των 120 ίππων στην έκδοση Style και φτάνει μέχρι τις 27.690€ για τον 1.6 turbo με τους 177 ίππους, το 7άρι DCT κιβώτιο και την 4κίνηση.

Περισσότερα μόλις το πάρουμε για δοκιμή.