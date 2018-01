Χωρίς αντίπαλο το Volkswagen up! GTI (pics & vid)

Το Volkswagen up! είναι ένα μοντέλο που δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, καθώς έχει καταφέρει να διεκδικήσει ένα μεγάλο μερίδιο πωλήσεων στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης. Παράλληλα, θεωρείται το βασικό στην γκάμα της εταιρείας τόσο σε τιμολογιακό επίπεδο, όσο και σε αυτό των διαστάσεων, ενώ προσφέρεται σε μια πλειάδα εκδόσεων, ανάμεσα στις οποίες μια αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή, μία φυσικού αερίου και το περισσότερο περιπετειώδες cross up!.

Η Volkswagen αποφάσισε ωστόσο να επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του υποψήφιου αγοραστή με το λανσάρισμα του up! GTI με 115 ίππους ισχύ, απευθυνόμενη στο κοινό που αναζητά -ακόμη και σε ένα μίνι- σπορ χαρακτήρα και σβέλτες επιδόσεις. Κατά κάποιο τρόπο, η μάρκα αποδίδει και φόρο τιμής στο πρώτο Golf GTI του 1976 που είχε παρόμοια ισχύ και διαστάσεις και μέσω του up!, λανσάρει ένα αντίστοιχο μοντέλο σε σύγχρονη, φυσικά, υλοποίηση. Η παγκόσμια παρουσίαση του πιο γρήγορου, μέχρι στιγμής, up! έγινε στο Μονακό και ταξιδέψαμε εκεί με σκοπό να το οδηγήσουμε και να σχηματίσουμε τις πρώτες εντυπώσεις μας.

Σχεδίαση

Αρχικά, ξεχωρίζει αμέσως συγκριτικά με ένα συμβατικό up!, χάρη στις σχεδιαστικές λεπτομέρειες που συναντάμε, σε κάθε πλευρά του αμαξώματος. Μεγάλες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, χρωμιωμένη απόληξη της εξάτμισης στο πίσω μέρος, λογότυπα GTI σε διάφορα σημεία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα όλων των GTI όπως το κόκκινο σιρίτι στη μάσκα, είναι μερικά μόνο παραδείγματα. Το πακέτο συμπληρώνεται από τους διαφορετικούς προφυλακτήρες εμπρός - πίσω. Το σχεδιαστικό κομμάτι μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, όμως ο κινητήρας είναι εκείνος που θα ενδιαφέρει περισσότερο τους υποψήφιους αγοραστές του μοντέλου.

Κινητήρας - Επιδόσεις

H έκδοση GTI του γερμανικού μίνι εξοπλίζεται με το γνωστό μοτέρ βενζίνης TSI του 1.0 λίτρου, που συνοδεύεται από ένα τούρμπο και αποδίδει 115 ίππους, με 200 Nm μέγιστη ροπή στρέψης. Στην πράξη, το τρικύλινδρο σύνολο, χάρη και στο χαμηλό βάρος του αυτοκινήτου (1.070 κιλά), δίνει πολύ καλές επιδόσεις και το αισθάνεσαι «γεμάτο» παντού, με άμεση απόκριση στην πίεση του δεξιού πεντάλ. Σύμμαχός του, το χειροκίνητο εξάρι σασμάν με την αρκετά πυκνή κλιμάκωση, που κρατά τον κινητήρα στο ωφέλιμο φάσμα λειτουργίας του. Μιλώντας με αριθμούς, η διαδικασία μέτρησης επιτάχυνσης των 0-100 χλμ./ώρα διαρκεί 8,8 δευτερόλεπτα και το up! GTI συνεχίζει «ακάθεκτο» έως και τα 196 χλμ./ώρα της τελικής του ταχύτητας. Παράλληλα, η κατανάλωση του TSI βρίσκεται σε ένα απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο. Για τις διαδρομές που πραγματοποιήσαμε στο Μονακό και στη Νίκαια της Γαλλίας, σε μικτές συνθήκες και με σβέλτο ρυθμό, χρειαστήκαμε 7,1 λίτρα αμόλυβδης ανά 100 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον υπολογιστή ταξιδίου του αυτοκινήτου. Συνεπώς μπορείς να βλέπεις χαμηλά «εξάρια» σε καθημερινές συνθήκες, χωρίς κόπο! Οι επίσημη τιμή που ανακοινώνει η Volkswagen είναι 4,8 λίτρα ανά 100 χλμ και 110 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χλμ.

Οδική συμπεριφορά

Στο δρόμο, το up! GTI είναι πιο σφιχτό από τις γνωστές μας εκδόσεις του μοντέλου, δείχνοντας εξαρχής τις σπορ διαθέσεις του, καθώς το αμάξωμά του έχει χαμηλώσει κατά 15 χιλιοστά και διαθέτει ενισχυμένα αμορτισέρ. Το τιμόνι του είναι βαρύτερο, με αμεσότερη αίσθηση και ο επιλογέας των ταχυτήτων έχει σαφείς διαδρομές και ακριβές κούμπωμα. Γέρνει ελάχιστα στις στροφές, ακολουθεί πιστά την πορεία που χαράσσεις με το σύστημα διεύθυνσης και καταφέρνει να σε κάνει να ευχαριστιέσαι κάθε χιλιόμετρο, ειδικά αν το «μενού» περιλαμβάνει και ορεινή διαδρομή! Σε ο,τι αφορά το σύστημα πέδησης, αποτελείται από αεριζόμενους δίσκους εμπρός και ταμπούρα πίσω, όμως η απόδοσή τους κρίνεται ως πολύ καλή και έδειξαν επαρκέστατα σε κάθε είδους συνθήκη. Τέλος, η σπορ αίσθηση ενισχύεται και από τον μπάσο ήχο της εξάτμισης, τον οποίο στις χαμηλές στροφές ίσα που τον προσέχεις, όσο όμως ο ρυθμός ανεβαίνει, τόσο ανεβαίνουν και τα ντεσιμπέλ!

Εσωτερικό - Χώροι

Ένα σημαντικό προσόν όλης της γκάμας του up!, που το συναντάμε και στην έκδοση GTI, είναι οι μεγάλοι χώροι για τα δεδομένα ενός αυτοκινήτου πόλης. Τέσσερις ενήλικες κάθονται άνετα στην καμπίνα, που έχει και αρκετές θήκες για μπουκάλια, μικροαντικείμενα και κινητά τηλέφωνα, ενώ το πορτμπαγκάζ των 251 λίτρων είναι από τα μεγαλύτερα στη μίνι κατηγορία. Φυσικά, το GTI έχει πολλές σχεδιαστικές λεπτομέρειες που φροντίζουν να σου υπενθυμίζουν συνεχώς ποια έκδοση οδηγείς. Το τιμόνι με το επίπεδο κάτω μέρος και το λογότυπο GTI, ο επιλογέας με τις έξι σχέσεις και το ανάλογο logo και φυσικά τα παραδοσιακά υφασμάτινα καθίσματα με την καρό σχεδίαση, είναι μερικές από αυτές!

Τιμή - Εξοπλισμός - Άφιξη στην Ελλάδα

Κλείνοντας, επικεντρωνόμαστε στο κομμάτι του ανταγωνισμού, που ουσιαστικά... δεν υπάρχει απέναντι στο up! GTI. To Volkswagen up! GTI είναι ένα ευέλικτο μίνι καθημερινής χρήσης, που θα επιλέξει κάποιος για όχημα πόλης, όμως παράλληλα ζητά σβέλτες επιδόσεις, ξεχωριστό χαρακτήρα και ευχάριστη οδική συμπεριφορά. Καταφέρνει να είναι άνετο και εύχρηστο στις αστικές μετακινήσεις, ενδιαφέρον και απολαυστικό στις γρήγορες διαδρομές, γρήγορο, αλλά και οικονομικό σε απαιτήσεις καυσίμου. Οι τιμές του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές όμως η ελληνική αντιπροσωπεία αναφέρει ότι θα στοιχίζει λιγότερο από 16.000€, με πλήρες επίπεδο εξοπλισμού που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό, Cruise Control, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, θερμαινόμενα καθίσματα και όλες τις ηλεκτρικές ευκολίες. Στη χώρα μας θα είναι διαθέσιμο από το τέλος Φεβρουαρίου και θα λανσαριστεί ως τρίθυρο, αλλά και ως πεντάθυρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας τούρμπο, 999 κ.εκ., μεγίστη ισχύς 115 ίπποι, μεγίστη ροπή στρέψης 200 Nm, μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων, μετάδοση κίνησης εμπρός, όγκος χώρου αποσκευών 251 λίτρα.

Eπιδόσεις

Επιτάχυνση 0 - 100 χλμ./ώρα σε 8,8'', τελική ταχύτητα 197 χλμ./ώρα, μέση κατανάλωση 5,7 lt αμόλυβδης ανά 100 χλμ.