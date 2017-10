Γι' αυτό καθυστερεί το «Fast & Furious 9»

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε στο Twitter ότι η πρεμιέρα της ένατης ταινίας της σειράς Fast & Furious θα καθυστερήσει ένα χρόνο και θα γίνει τον Απρίλιο του 2019 και όχι το 2018, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά. Ωστόσο, δε δόθηκε καμία εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη, κάτι που έγινε σήμερα.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η Universal τα έκανε όλα για χάρη των Ντουέιν Τζόνσον και Τζέισον Στέιθαμ. Η εταιρεία είδε τη χημεία που είχε το ζευγάρι στη συνύπαρξη των δύο ηθοποιών στο Fast & Furious 7 και στο The Fate of The Furious, ώστε να αποφασίσει να κάνει μία spinoff ταινία, με πρωταγωνιστές τους δύο προαναφερθέντες.

Σε αυτή, αμφότεροι θα έχουν τους ίδιους ρόλους, δηλαδή ο «The Rock» θα ενσαρκώσει τον πράκτορα της Διπλωματικής Υπηρεσίας Ασφάλειας (Diplomatic Security Service) Λουκ Χομπς και ο Στέιθαμ αυτόν του εγκληματία Ντέκαρντ Σο. «Το Fast & Furious είναι ένα από τα πιο αγαπημένα σκηνικά της Universal και χειριζόμαστε κάθε απόφαση για να φροντίσουμε στο έπακρο αυτό το franchise.

Το παγκόσμιο όνομα του Fast & Furious είναι δυνατό και γεμάτο με εικονικούς χαρακτήρες. Ανυπομονούμε να χτίσουμε πάνω στην ταινία, που τα ξεκίνησε όλα, καθώς και να επεκταθούμε σε διάφορες αφηγήσεις, ξεκινώντας με το πρώτο μας spinoff», δήλωσε η πρόεδρος της Universal Pictures, Ντόνα Λάνγκλεϊ.