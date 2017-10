Η πρώτη pole position του Χάμιλτον στη Σουζούκα (vid)

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε την pole position στη Σουζούκα. Η ιαπωνική πίστα έλλειπε από το παλμαρέ του Βρετανού, το οποίο συμπληρώθηκε, αφού τώρα έχει πάρει την pole σε κάθε πίστα που είναι στο καλεντάρι.

Αυτή ήταν η δέκατη στη σεζόν για τον τρις παγκόσμιο πρωταθλητή και η 71η στην καριέρα του, με τον πιλότο της Mercedes να δείχνει ότι θα θέσει πολύ ψηλά τον πήχη για τις pole όλων των εποχών. Δείτε, λοιπόν, πώς ο Χάμιλτον έκανε τον εκπληκτικό χρόνο του, που ήταν στο 1:27.319 και αποτέλεσε ρεκόρ γύρου στη Σουζούκα.

A lap to savour for @LewisHamilton

It gave him his first ever pole at Suzuka #JapaneseGP pic.twitter.com/HmNoyEJ86X

— Formula 1 (@F1) 7 Οκτωβρίου 2017