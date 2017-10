Την... είδε σαμουράι ο Ρικιάρντο! (pic)

Γι' αρκετό καιρό ο Ντάνιελ Ρικιάρντο είχε το... shoey, όταν ανέβαινε στο βάθρο, όμως στην Ιαπωνία την... είδε αλλιώς. Ο Αυστραλός φαίνεται ότι επηρεάστηκε από την ιστορία και την παράδοση της ασιατικής χώρα και ντύθηκε σαμουράι!

Μάλιστα, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, που ανέβασε στο Twitter το Sky Sports F1, ο πιλότος της Red Bull είναι σαμουράι από... άλλον πλανήτη, ή αλλιώς σαμουράι και... power ranger μαζί! Όπως και να έχει, μάλλον θα πρέπει να... τρέμουν άπαντες ενόψει της Σουζούκα.

This picture of Ricciardo changed from this...to this is why Twitter can be awesome (@RBRFans_Friends) #SkyF1 #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XButoWIRwk

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 5 Οκτωβρίου 2017