Καμία ποινή για Φέτελ στην Ιαπωνία

Μετά τη σύγκρουση με τον Λανς Στρολ, με το πέρας της καρό σημαίας στη Σεπάνγκ, ο Σεμπάστιαν Φέτελ αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο να τιμωρηθεί με ποινή πέντε θέσεων στο γκριντ της Ιαπωνίας. Ο λόγος είναι η αλλαγή του κιβωτίου ταχυτήτων στο μονοθέσιο του Γερμανού, κάτι που δε θα χρειαστεί να γίνει, όπως ανακοίνωσε η Ferrari μέσω του λογαριασμού της στο twitter.

Έτσι, στη Σουζούκα δε θα έχει τέτοιους... πονοκεφάλους ο πιλότος της Scuderia και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη, εφόσον δεν υπάρξουν πάλι τα προβλήματα της Σεπάνγκ. Άλλωστε, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής δε θέλει άλλες... αναποδιές, με δεδομένο ότι έχει μείνει 34 βαθμούς πίσω από τον Λιούις Χάμιλτον στη μάχη του τίτλου.

Από εκεί και πέρα, στη Scuderia κάνουν αλλαγές για τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων της μονάδας ισχύος, μετά τα τρία προβλήματα που αντιμετώπισαν στη Σεπάνγκ με τον κινητήρα, τα οποία στέρησαν στον Φέτελ την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά στη βαθμολογία και στον Κίμι Ραϊκόνεν να φέρει σημαντικούς βαθμούς.

The gearbox #Seb5 used in #MalaysiaGP is still available #JapaneseGP pic.twitter.com/TgaqDunXkl

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 4, 2017